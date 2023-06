「スターキャンプ2023 in 朝霧高原」が9月9〜10日に開催決定！7月7日より参加受け付けを開始｜三菱自動車のオートキャンプイベント｜

三菱自動車工業(以下、三菱自動車)は、オートキャンプイベント「スターキャンプ2023 in 朝霧高原」を2023年9月9日(土)〜10日(日)に、朝霧高原「ふもとっぱら」(静岡県富士宮市)で開催すると発表した。同イベントの参加者を7月7日(金)14:00よりスターキャンプ専用ウェブサイトにて募集を開始する。募集組数は300組(抽選)。

■スターキャンプ ウェブサイト

https://www.mitsubishi-motors.co.jp/carlife/star-camp/

今回で19回目となる「スターキャンプ」は、自然の大切さを学び、家族や仲間、そして三菱自動車とも絆を深めることを目的に開催しているオートキャンプイベントで、これまで多くのユーザーが参加している。

会場では、子供から大人まで家族で楽しめるプログラムやアウトドアのノウハウを体験・学習できるプログラムのほか、三菱自動車の4WD性能や電動車の性能を実感できる試乗会などを多数用意する。

スターキャンプは、全国のユーザーが同オートキャンプイベントに行くまでのワクワクや、キャンプ場での楽しさを体験してもらえるよう、北海道(参加者の募集終了)、埼玉、長野、静岡(参加者の募集終了)、滋賀、兵庫、広島、高知(開催済み)、大分の9地区でも、三菱自動車の系列販売会社が主催して開催する。

4WD登坂キット同乗体験や試乗により、安全・安心で快適な三菱自動車らしい走行性能を体感できるとともに、プラグインハイブリッドEV(PHEV)からの給電といった三菱のクルマとともに過ごす新しいライフスタイルを提案する。

[スターキャンプ2023 in 朝霧高原 開催概要]

●開催期間:2023年9月9日(土)〜10日(日)の1泊2日

●開催会場:静岡県 朝霧高原「ふもとっぱら」

〒418-0109 静岡県富士宮市麓156

●対象:クルマで参加できる人(三菱車ユーザー以外も応募可能)

●参加申し込み期間:2023年7月7日(金)14:00〜7月24日(月)23:59

●参加費:7000円/組

●募集組数:抽選で300組(1組につきクルマ1台まで)

●おもなプログラム

・アウトランダーPHEVの一般道での試乗により、電動車ならではの静かで力強い走りを体感できる「電動車試乗会」

・デリカD:5のオフロードコースでの試乗により、4WD性能を体感できる「オフロード試乗体験」

・デリカミニの林道での試乗により、未舗装路でも安全・安心で快適な走行性能を体感できる「林道試乗体験」

・最大傾斜45度の急坂登坂走行や20度の斜面を横切るキャンバー走行、高さ約40cmの凸凹を走行するモーグル走行、岩場をイメージした階段昇降走行など、プロドライバーの運転で同乗体験する「4WD登坂キット同乗体験」

・アウトランダーPHEVやエクリプスクロス PHEVからの給電で上映する「PHEVシアター」や「給電カフェ」

・その他スターキャンプの定番「キャンプファイヤー&ライブ」、「アウトドアクッキングワークショップ」、「丸太切り体験」、「ヨガ」などのプログラムも多数実施

[販売会社主催「スターキャンプ2023」開催概要]

※申し込みは主催の販売会社のウェブページを参照のこと

■スターキャンプ2023 in高知(開催済み)

開催期間:5月20日(土)~21日(日)

開催会場:スノーピークおち仁淀川(高知県高岡郡越知町)

申し込み期間:―

主催:高知三菱自動車販売/徳島三菱自動車販売/香川三菱自動車販売/西日本三菱自動車販売

■スターキャンプ in オートリゾート苫小牧アルテン2023

開催期間:7月8日(土)~9日(日)

開催会場:オートリゾート苫小牧アルテン(北海道苫小牧市)

申し込み期間:受付終了

主催:北海道三菱自動車販売

■スターキャンプ 2023 in峰山高原リゾート

開催期間:7月22日(土)~23日(日)

開催会場:峰山高原リゾート(兵庫県神崎郡神河町)

申し込み期間:5月29日(月)~6月30日(金)

主催:兵庫三菱自動車販売/姫路三菱自動車販売

■スターキャンプ2023 SUPPORTED BY GRAN OFF in 富士山麓ふもとっぱら

開催期間:7月29日(土)~30日(日)

開催会場:朝霧高原「ふもとっぱら」(静岡県富士宮市)

申し込み期間:受付終了

主催:東海三菱自動車販売

■九州三菱自動車販売Presents スターキャンプ2023 in 久住高原

開催期間:8月5日(土)~6日(日)

開催会場:久住高原オートビレッジ(大分県竹田市)

申し込み期間:6月11日(日)~7月7日(金)

主催:九州三菱自動車販売

■スターキャンプ2023 in恐羅漢

開催期間:8月19日(土)~20日(日)

開催会場:エコロジーキャンプ場(広島県山県郡安芸太田町)

申し込み期間:6月23日(金)~7月18日(火)

主催:広島三菱自動車販売

■3149(さいほく)スターキャンプ2023 in埼玉

開催期間:9月16日(土)~17日(日)

開催会場:毛呂山町ゆずの里オートキャンプ場(埼玉県入間郡毛呂山町)

申し込み期間:未定

主催:埼北三菱自動車販売

■長野三菱自動車販売 Presentsスターキャンプ2023 in長野

開催期間:9月16日(土)~17日(日)

開催会場:戸隠キャンプ場(長野県長野市)

申し込み期間:未定

主催:長野三菱自動車販売

■京都三菱・滋賀三菱Presentsスターキャンプ2023 inマキノ

開催期間:10月21日(土)~22日(日)

開催会場:マキノ高原キャンプ場(滋賀県高島市)

申し込み期間:未定

主催:京都三菱自動車販売/滋賀三菱自動車販売

〈文=ドライバーWeb編集部〉