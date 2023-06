● アスレチックス 0 - 11 ヤンキース ○

<現地時間6月28日 オークランド・コロシアム>

アスレチックスの藤浪晋太郎投手(29)は現地時間28日(日本時間29日)、本拠地でのヤンキース戦に2番手として登板。2回を投げて被安打3も無四球・2奪三振で無失点に抑えた。

しかし、チームは先発JP・シアーズが5回途中7失点で降板となるなど、終わってみれば11失点の大敗。打線もヤンキース先発ドミンゴ・ヘルマンを前に凡打の山を築き、なんと最後までひとりの走者も出すことができずに試合終了。メジャー11年ぶり、史上24人目の完全試合達成を許してしまった。

ヘルマンはドミニカ共和国出身の30歳右腕。今季はここまで4勝5敗で防御率5.10という成績だったが、この試合では序盤から圧巻の投球でアスレチックス打線をシャットアウト。

9回を99球、9奪三振で無四球・無安打の完璧なピッチングを展開し、2012年にフェリックス・ヘルナンデス(マリナーズ)が達成して以来の大記録を成し遂げた。

【動画】ドミンゴ・ヘルマン、完全試合達成の瞬間

27 up. 27 down.

The 24th perfect game in AL/NL history belongs to Domingo Germán. pic.twitter.com/SyUJb0cKm6— MLB (@MLB) June 29, 2023