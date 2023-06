息子とカブトムシの幼虫の動きが一緒!? 虫”にまつわるメッセージにSCANDALもほっこり！

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治ブルガリアヨーグルト」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。6月26日(月)の配信は、リスナーからのメールを紹介。「虫」にまつわるメッセージに、SCANDALのメンバーが思わずほっこりしてしまう一幕がありました。HARUNA:今回は、ひたすらメールを読んでいく回です。さっそく紹介していきましょう。<リスナーからのメール・福岡のニクヤキストさん>僕は職場に仲良しの女性がいます。少し天邪鬼(あまのじゃく)なところもありますが、みんなから慕われている素敵な女性です。SCANDALのことも、その子に教えてもらいました!以前、その子とホタルを見に行きました。歩いていくうちに少しずつ見えるホタルが増えていき、最後にたくさんのホタルが飛んでいる様子が見られるというルートを2人で歩いていたのですが、田舎だけあってホタル以外の虫がいたり、クモの巣があったり……。虫が苦手な彼女は、光に集まる虫を避けながら歩いていて、虫が苦手なのにホタルを見に行こうと誘ったのは迷惑だったかな、と内心思っていました。どうしたらこの状況を打破できるのか、何か切り抜ける方法はないのか、僕は必死に考えました。そのときです! 僕のなかから新たな感覚が! 「第六感」!暗い夜道に急に現れる虫を手で振り払い、クモの巣を破りまくり、自分を犠牲にしながらも彼女を守り抜き、ホタルがたくさんいる場所まで無事に辿り着くことができました!ホタルの光は儚さを伴った美しさで、たくさんのホタルが一斉に光る光景は本当に綺麗でした。大変な道のりでしたが、その子と見に来て良かったな、と思いました。2人で初めて8月21日(月)のライブに一緒に行きます!MAMI:私が中学校のときに付き合っていた彼氏じゃないよね? その子も「第六感!」って言いながら、草とか蜘蛛の巣をシュッシュッシュッって、手で払って歩いていたんだよね、山道を。HARUNA:……じゃあ、そうなんじゃない?TOMOMI:このメール、元彼なんじゃない? 今、福岡にいるんだ……。MAMI:知らないよー、今どこで何をしてるのか全然知らない。TOMOMI:行動的には彼なんだよね?MAMI:まあ、そういうことだね……。RINA:メールからさ、すごい個性が溢れているよ。TOMOMI:すごいかわいいよね。RINA:2人でホタルを見に行って、めちゃくちゃ楽しめたんやろうね。MAMI:しかも、ライブにも2人で来てくれるって。HARUNA:そうだよー。RINA:8月21日(月)が初ライブって、スペシャルだね。HARUNA:たしかにスペシャルなイベントだからね。いつものライブの雰囲気とは違うし。RINA:キャラが濃い子なんやろうなあ。そして愛されキャラ。HARUNA:その彼女と仲良くしてほしいな。TOMOMI:かわいいエピソードだね。TOMOMI:続いてのメールです。<リスナーからのメール・ポポロさん>私は38年間生きてきて、初めてカブトムシの幼虫を育てています。幼い頃から虫が苦手。小さな虫でさえも触りたくないので、幼虫を育てようなんてことは一度も思ったことがありませんでした。5月のゴールデンウィークに、妻の両親が5歳になる長男を田舎に連れて行ってくれました。3泊4日の旅から帰ってくると、息子は「お土産を買ってきたよー♪」と一言。「ありがとう。何を買ってきてくれたのかな?」と聞くと、「これだよ!」と言って、素敵な笑顔で虫かごに入ったカブトムシの幼虫を見せてくれました。私はノータッチを決め込んでいたのですが……しばらく経ってから、土を交換しないといけなくなり、その役目がなぜか私に回ってきました。かなりビビる私に、妻も子どもも「早くやらんとカブトムシさんがかわいそうやろ!」と言います。覚悟を決めて幼虫さんを手に乗せて、土を交換し、幼虫さんを虫かごに。そして息子が霧吹きをシュッシュッ。するとウネウネ動く幼虫さん。私はそれを見て「ひゃーっ」という気分でおりました。そんなある日、何気なく1歳の次男のわき腹をツンツンしていたら、身をよじらせていました。その動き方が、カブトムシの幼虫さんとほぼ一緒だという発見が(笑)!それから、ほんの少しだけ幼虫さんがかわいく思えて、毎日様子を観察しています。今はサナギになって、いよいよカブトムシっぽくなってきました。カブトムシになったら長男も喜ぶと思うので、もう少しだけ頑張ります。TOMOMI:なんで、虫の話ばっかりなの!?HARUNA:さっきの人と一緒?TOMOMI:同一人物?HARUNA:なんか、テンションが同じじゃない?TOMOMI:うちの番組には珍しいテンションだよね。いいよ、いいよー。でもなんで急に虫の話ばっかり来るようになったんだろう。配信で虫の話なんてしたっけ?スタッフ:してないです。TOMOMI:そういう気分の人がたまたま揃っちゃったのか……。MAMI:ホタルとカブトムシに。HARUNA:暑くなってきたからじゃない?RINA:でも、ほっこりするね。<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治ブルガリアヨーグルトAuDee、Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056