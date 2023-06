明治安田生命J2リーグ第21節延期分の2試合が28日に行われた。

従来、第21節は6月17日から18日にかけて行われたものの、清水エスパルスとジュビロ磐田がJリーグYBCルヴァンカップに参戦している関係で、後ろ倒しでの開催となった。

現在7位につけている清水はホームで暫定14位のブラウブリッツ秋田と対戦。前半はスコアレスドローで終了したものの、後半に入ると立ち上がりに試合が動く。ペナルティエリア右でルーズボールに反応した齋藤恵太が強引なターンからフィニッシュへ。右足でゴールネットを揺らした。このままスコアは動かず、試合はタイムアップ。秋田は齋藤の今季初ゴールで7試合ぶりの白星を手にした。

一方、暫定5位のジュビロ磐田は本拠地に暫定6位のヴァンフォーレ甲府を迎えた。試合は32分、敵陣でのボール奪取から鳥海芳樹が中央へ送ると、最後は林田滉也がコースを狙ったシュートを沈めた。甲府の1点リードで前半は終了したものの、後半開始早々の47分、浮き球ロングパス1本で背後へ抜け出したファビアン・ゴンザレスが同点ゴールを挙げる。その後は両チーム得点を挙げられず、上位対決は痛み分けで試合終了。磐田は4連勝を逃したものの4戦負けなしとなり、甲府も3試合無敗をキープしている。

28日に開催された第21節延期分2試合の結果、今節終了時の順位表、次戦となる第23節の対戦カードは下記の通り。

◆■第21節延期分

▼6月28日(水)

清水エスパルス 0-1 ブラウブリッツ秋田

ジュビロ磐田 1-1 ヴァンフォーレ甲府

◆■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 町田(47/+21)

2位 大分(41/+3)

3位 東京V(40/+16)

4位 長崎(38/+13)

5位 磐田(37/+12)

6位 甲府(37/+8)

7位 清水(32/+22)

8位 仙台(31/+3)

9位 群馬(31/-1)

10位 藤枝(31/-3)

11位 熊本(30/+8)

12位 岡山(30/+6)

13位 秋田(30/-3)

14位 山形(29/+3)

15位 徳島(25/-8)

16位 千葉(25/-9)

17位 金沢(24/-12)

18位 水戸(24/-15)

19位 山口(23/-19)

20位 栃木(22/-5)

21位 いわき(20/-19)

22位 大宮(14/-21)

◆■第23節の対戦カード

▼7月1日(土)

18:00 清水 vs 長崎

19:00 千葉 vs 甲府

19:00 磐田 vs 大分

▼7月2日(日)

18:00 秋田 vs いわき