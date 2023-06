「緊張をほぐす方法は？」「1日のはじめに聴く曲は？」SUPER BEAVERが10代のお悩みをスピード解決

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。6月27日(火)の放送は、SUPER BEAVERがゲスト出演。『即解決! SPEED BEAVER』と題して、リスナーのお悩みに対する解決策をすぐに提案しました。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)と、COCO教頭(CRAZY COCO)とのやり取りとともに紹介します。SUPER BEAVERは、前回(4月24日)出演時に交わした「6月にも出演する」という約束を“即”守って今回の登場となりました。こもり校長:SUPER BEAVER先生は、『都会のラクダ』ツアーの真っ最中! いつもいつも、忙しいなか来ていただいてありがとうございます!SUPER BEAVER:こちらこそ! ありがとうございます!こもり校長:今夜は、約束通り“即”来てくれたSUPER BEAVER先生と、こんな授業をおこないます。『即解決! SPEED BEAVER』! 忙しいなかでも“即”駆けつけてくれるSUPER BEAVER先生なら、きっと悩みも“即”解決できる! という(笑)。藤原先生、そうですよね!?藤原:もち……ろん……ですよ!渋谷:スピード遅かったな(笑)。最近はいろんな所に出させていただいて、バタバタさせてもらっているので、せめてラジオに来たときくらいはゆるっとした時間を過ごしたいと思っていたんだよ……!藤原:いやいや! 甘いよ!柳沢:あれ? 変なスイッチが入っているヤツがいる(笑)。COCO教頭:こっち側の人がいるな(笑)。こもり校長:というわけで、今夜はキミが悩んでいること、困っていることをSUPER BEAVER先生が即解決します!(17歳)・上杉研太(Ba.)『会話だと思え!』・柳沢亮太(Gt.)『図太くいこう!』・藤原“35才”広明(Dr.)『笑顔が大事!』・渋谷龍太(Vo.)『強気!』渋谷:待って! 思った以上に難しい……!こもり校長:「強気」ということですが?渋谷:案外、面接って威嚇の試合の気がするのよ。こっちが判断される場合でも、下手(したて)に出過ぎると人ってめちゃくちゃなめるでしょ。だから、自分のフィールドを絶対に侵されない程度の前のめりの姿勢って、相手が「おっ……」ってなるパターンが多いですね。相手が強ければ強いほど、自分も強気に出たほうがいいことが多い。こもり校長:お~! あの一瞬で、本当にちゃんとした……。渋谷:すごく真面目な回答を……すみません!全員:(笑)こもり校長:藤原先生の「笑顔」は?藤原:ムスっとしているより、にこやかな人間は人としての柔軟性があるというか。何でも笑ってチャレンジできる姿勢というのは、人として魅力があるように見えると思うんですよ! 笑っている顔をみんな見たいから、みんなもお仕事を……ねえ! 頑張っているんだから!渋谷:ちゃんとしたことを言っているのに、不安なのはなぜなんだろうな……。全員:(笑)。(17歳)・渋谷『「27」!』・柳沢『シャッフルに任せよう!』・上杉『新曲の「儚くない」!』・藤原『「ハイライト」!』こもり校長:柳沢先生が、“シャッフルに任せる”と……?柳沢:選べないわけですよね。どの曲も好きだから、という前提があるとして……シャッフルで流れてきた曲を、今日1日のテーマにするのはどうだろう? それによって、自分の気持ちが変わるかもしれない……シャッフルっていい機能ですね(笑)。COCO教頭:意外と奥深かった……!(18歳)・渋谷『自分たちの!? ……誠実!』・柳沢『やっぱり……いいヤツらだよね~』・上杉『ビジュアル! ビジュアル!』・藤原『歌詞が日本語~!』藤原:ムズい! ムズい!こもり校長:上杉先生が“ビジュアル”と!上杉:まぁ、見ての通りですよ!全員:(笑)。上杉:いろいろ研究していただいて……目と目の距離とか、鼻の高さとか、眉毛が八の字みたいになっている人もいますから。そういうキュートな部分とか、お好きな部分を研究していただいて!こもり校長:一瞬(の回答)ですごいですよ。ビジュアルでも、洋服とか髪型とか簡単なところに行きがちなのに、“目と目の距離”、“眉毛”って!COCO教頭:ちゃんと考えていらっしゃることがわかりました……!上杉:なんか、すみません!全員:(笑)。SUPER BEAVERは番組の最後に、校長教頭と「また夏に来る」という約束を交わしました。6月28日(水)には、ニューシングル『儚くない』をリリース。この楽曲は、映画『東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編 –決戦-』の主題歌です。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/