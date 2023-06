SUPER BEAVER「いい顔で寝てた」「派手な頭の人が歩いてくる」SCHOOL OF LOCK!こもり校長と各所でバッタリ！

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。6月27日(火)の放送は、SUPER BEAVERがゲスト出演。先日、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とバッタリ会ったエピソードや、新曲「儚くない」についてのトークを紹介します。こもり校長:SUPER BEAVER先生は(4月24日以来)2ヵ月ぶりの来校ということなんですけど、実はこの間、たまたま新幹線でバッタリお会いしたんですよ。上杉研太(Ba.):そうですね。こもり校長:そのときは、上杉先生が気づいてくれたんですけど……何が恥ずかしいって、僕は新大阪から品川までほとんど寝てたんです。あと10分くらいで品川に着くというときに起きて携帯を見たら、上杉先生から「たぶん、僕後ろにいます」みたいなLINEが届いていて。上杉:「2コ後ろに座っているよ」って。こもり校長:恐る恐る後ろを見たら、「いたー!」って。全員:(笑)。COCO教頭(CRAZY COCO):でも、控えめですよね。「こもりくん!」って声をかけなかったんですね?上杉:疲れているんだな、と思って。すごくいい顔で寝てたから。こもり校長:靴まで脱いじゃって……リラックスしちゃってました。全員:(笑)。こもり校長:そのあと、駅では渋谷先生と会って。渋谷龍太(Vo.):派手な頭の人が歩いてくるなと思ったら……おや? おやおや? って。こもり校長:しかも、俺はそういうときにフィルターが全部はずれちゃうから、イェーイ! みたいな声のかけ方をしちゃって(笑)。渋谷:やめろよ有名人が、って(笑)。こもり校長:「渋谷さーん!」って、ピースとかしちゃうの(笑)。渋谷:よせよせ、自分から目立ちにいくんじゃないよ、ザワザワするぞ、ってね(笑)。こもり校長:それが、先々週のできごとかな。そこで「ラジオ、またよろしくお願いします」みたいな話をして今日にいたるから、めっちゃ楽しみにしてた。COCO教頭:(今日までに)ワンクッションあったのが、またいいね。渋谷:だから、2ヵ月ぶりの気がしないね。柳沢亮太(Gt.):たしかに!――「儚くない」オンエア後……こもり校長:6月28日にリリースする新曲「儚くない」。今回、この曲すごくたくさん聴きました。SUPER BEAVER:ありがとうございます!こもり校長:むちゃくちゃ何回も聴いたんですけど、聴いた理由が……人間ってすごく都合がよくて。大事な人であればあるほど、いつまでも一緒にいるって思っちゃうし当たり前に思っちゃう。コロナ禍になってすぐとかは会えないから、「あの人も大事にしないと」とか思ったけど、どんどん会えるようになってくると、都合よくいつまでも一緒にいられると思っちゃう。COCO教頭:うん……。こもり校長:そういうのが人なのかな、と思ったときに……この曲を聴いて、大切な人がいなくなる、ということがわかって大事にしている人じゃないと、涙はあふれないんだろうなとか、怖いという気持ちは持てないんだろうな、と思いました。この「儚くない」という曲を受け取ったときに、この曲が終わるまででもいいから、最後の歌詞の「生きてこそって 生きていてって」と思う誰かを頭の中に思い浮かべるくらい、自分は人に誠実でいたいと思いました。SUPER BEAVER:ありがとうございます……!渋谷:マジで完璧すぎる。こもり校長:うん!渋谷:“うん”じゃなくて……(笑)。謙遜って知らんの?全員:(笑)。こもり校長:だって……あなたたち、いい歌をうたうじゃん!SUPER BEAVER:ありがとうございます……!COCO教頭:これ、いつものやり取りだから!こもり校長:いい歌を作って、いい歌をうたって演奏して……最高なんだよ!COCO教頭:(毎回)絶対に言うんだよ(笑)。渋谷:ありがとうございます! 曲を自分なりに解釈してくれて、自分の言葉で自分たちに伝えてくれるって、実はそうそうあることではないから。曲を出す度にいろいろなインタビューをしてもらうけど、おもしろいインタビューとおもしろくないインタビューというのが実際にあって。それは、自分のなかで曲を解釈して「こういう曲だと思っている」と言ってくれる人のインタビューはやっぱりおもしろいし、そういう人の話を聞きたいと思うから。校長みたいに言ってくれると、「うれしいな」って素直に思います。こもり校長:ありがとうございます。僕からのいつもの押し付けのラブレターですけど(笑)。SUPER BEAVER:うれしいです!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/