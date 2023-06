アイナ・ジ・エンド「悔いがあったって楽しかったらいいじゃないか。最後なんだもん」BiSH解散ライブへの思い

BiSHのアイナ・ジ・エンドがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! アイナLOCKS!」。6月27日(火)の放送では、2日後に開催されるBiSH解散ライブへの思いを伝えました。「アイナLOCKS!」では、前週から2週にわたってBiSHとして活動した8年間の思い出を振り返ってきました。今回の紹介するのは、その最後のコメントです。アイナ:6月29日、BiSHのラストラストラストラストラスト、本当に最後のライブです! 東京ドームで『Bye-Bye Show for Never』、ここで解散します。アイナなりの年表をずらーって言ってきたんですけど、明後日が解散ライブということで、前日の明日(6月28日)、BiSHのアルバムも出ます。ベストアルバム(『BiSH THE BEST』)です。なんか、明後日(6月29日)が解散ライブやと思うと、言葉があんまり出てこないんですけど……「悔いのない日々にしたい」とか散々言ってきたけど、生きてたら悔いなんて毎日1回はあるんですよね、私は。だから、ドームも悔いのないようにしたい、って思ってるけど……1個か2個ぐらいは、「ああ悔しいな」って思う瞬間がきっとあると思うんですよね。だからこそ、“悔いのない”とかじゃなくて、“楽しみたいな”って思います。悔いがあったって、楽しかったらいいじゃないかって。だって、最後なんだもん。あんまりこんなこと言ったことない、って思うと思います。私のことをよく知ってる人は。“楽しみたい”なんて初めて言います…… 私は、東京ドーム楽しみに行きたいです! 清掃員(ファン)、明後日会おうね!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/