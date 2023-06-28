アニメ「わたしの幸せな結婚」より、第1話「出会い」のあらすじと場面カットが到着した。

異能者の家系に生まれながらも才を持たない少女・斎森美世は、冷酷無慈悲と噂の軍人・久堂清霞の家に嫁ぐことになる。共同生活が始まって早々、「私が出て行けと言ったら、出て行け。死ねと言ったら、死ね」といった恐ろしい言葉をかけられる美世。どうにか役に立とうと使用人よりも早く起きて朝食を用意するが……。アニメは7月5日から放送される。

TVアニメ「わたしの幸せな結婚」

放送情報

TOKYO MX：2023年7月5日（水）より毎週水曜日23:30～

サンテレビ：2023年7月5日（水）より毎週水曜日24:30～

KBS京都：2023年7月5日（水）より毎週水曜日25:00～

テレビ愛知：2023年7月5日（水）より毎週水曜日26:05～

BS11：2023年7月6日（木）より毎週木曜日24:30～

AT-X：2023年7月6日（木）より毎週木曜日21:00～

スタッフ

原作：顎木あくみ（富士見L文庫/KADOKAWA 刊）

原作イラスト：月岡月穂

監督：久保田雄大

設定・監修：阿保孝雄

シリーズ構成・脚本：佐藤亜美、大西雄仁、豊田百香

キャラクターデザイン：安田祥子

色彩設計：岡松杏奈

美術監督：片野坂恵美（インスパイア―ド）

美術アドバイザー：増山修

美術設定：菱沼由典、曽野由大、吉崎正樹

プロップ：高倉武史、ヒラタリョウ、みき尾

撮影監督：江間常高（T2 スタジオ）

3DCG監督：越田祐史（スタジオポメロ）

着物デザイン：HALKA

編集：黒澤雅之

音楽：Evan Call

音楽スーパーバイザー：池田貴博

音楽制作：ミラクル・バス

音響監督：小泉紀介

音響制作：グロービジョン

脚本開発協力：森本浩二

アニメーション制作：キネマシトラス

キャスト

斎森美世：上田麗奈

久堂清霞：石川界人

斎森香耶：佐倉綾音

辰石幸次：西山宏太朗

ゆり江：桑島法子

五道佳斗：下野紘

(c)2023 顎木あくみ・月岡月穂／KADOKAWA／「わたしの幸せな結婚」製作委員会