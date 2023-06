明日6月28日17:30よりテレビ東京系で放送される音楽特番「テレ東音楽祭2023夏~思わず歌いたくなる! 最強ヒットソング100連発~」のタイムテーブルが発表された。

今回の「テレ東音楽祭」は約5時間の生放送で、多彩なアーティストたちがパフォーマンスを披露。17時台にはHiHi Jets、SUPER BEAVER、櫻坂46、INIら8組が、18時台にはimase、Da-iCE、Travis Japan、BE:FIRST、モーニング娘。'23ら14組が出演する。19時台には米米CLUB、Sexy Zoneなど4組、20時台には篠原涼子、ano、Kis-My-Ft2ら7組、21時台にはLUNA SEA、新しい学校のリーダーズ、NiziUなど6組が登場。そして22時台には酒井法子、.ENDRECHERI.、20th Centuryが歌唱する。

テレビ東京系「テレ東音楽祭2023夏~思わず歌いたくなる! 最強ヒットソング100連発~」

2023年6月28日(水)17:30~22:24

<出演者>

総合MC:国分太一(TOKIO)

進行:田中瞳(テレビ東京アナウンサー)



17:00~

DA PUMP / HiHi Jets / OCHA NORMA / SUPER BEAVER / LIL LEAGUE from EXILE TRIBE / 櫻坂46 / INI / Rabbit Cat



18:00~

imase / FANTASTICS from EXILE TRIBE / Da-iCE / 平井大 / 日向坂46 / Travis Japan / THE RAMPAGE from EXILE TRIBE / 緑黄色社会 / ジャニーズWEST / DEAN FUJIOKA / BE:FIRST / asmi / AKB48 / モーニング娘。'23



19:00~

米米CLUB / 湘南乃風 / 乃木坂46 / Sexy Zone



20:00~

篠原涼子 / 内海光司 / 佐藤アツヒロ / ano / 松本英子 / Kis-My-Ft2 / 斉藤由貴



21:00~

LUNA SEA / スキマスイッチ / 新しい学校のリーダーズ / NEWS / NiziU / 関ジャニ∞



22:00~

酒井法子 / .ENDRECHERI. / 20th Century