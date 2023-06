「すごく怖かった」大人になって思い出す怒られた先生 気づけば“お辞儀”も“話し方”もお手本に！

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。6月26日(火)の番組冒頭では、お世話になった先生が話題になりました。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)の、先生との思い出を紹介します。この日の番組テーマは、『先生の悩み・生徒の悩み』です。これは、今回の企画を説明する際のトークです。こもり校長:COCO教頭は、思い出の先生っている?COCO教頭:いるね。高3の担任が英語の先生だったのね。いつも褒めてくれるし、絶対に悪いこと言わない。プラス、恋バナもめっちゃ聞いてくれて。距離が近い先生が初めてだったから、うれしかったのを覚えてる。校長は?こもり校長:中学のときの学年主任の先生かな。広島出身の先生で、すごく口調がきつくて……。COCO教頭:“じゃけん”みたいな?こもり校長:そうそう。すごく怖かったのよ。でもその先生に、いろいろなことを教えてもらったというか。「あいさつはしっかりしなさい」とか……他校の生徒が交流試合とかで来たときに、廊下ですれ違ったら知らない人でもちゃんとあいさつしなさい、とか。俺がそういうことをないがしろにするのを見たときは、「小森、こっち来い!」みたいな。COCO教頭:ちゃんと怒るんだ。こもり校長:そう。“こっち来い系”だったの(笑)。「やっべー! 見つかった!」みたいな。COCO教頭:こえ~(笑)。こもり校長:自分が大人になって、その先生のことを思い出したときに……実は、すごく恥ずかしがり屋な先生だったのね。笑ったからかわいいし、すごくチャーミングな先生でもあったんだけど、笑いのレベルが低いのよ。COCO教頭:ツボがね。こもり校長:そうそう(笑)。でも、そういうのを生徒たちにどう見せたらいいかわからなくて、「自分はこうあるべきだ」「君たちにこう伝えたい」というまっすぐな思いが強いゆえの怖さだったのかな、といま思えば感じる先生だったね。いまでも思い出す先生だね。COCO教頭:うんうん、いいね。こもり校長:(今回の話をするために)いろんな先生を思い返していたんだけど、俺の学生時代の基盤を作ってくれたのは意外と怖かった先生なのかも。怖い先生と、ものすごく嫌いな先生がいたんだけど……。COCO教頭:絶対いるよね(笑)。こもり校長:でも、その先生のすごくしっかりしているところを見たときに……「この先生のお辞儀はすごく丁寧だな」と思ってそのお辞儀を真似したり、大人と話すときに「あの先生みたいに言えばいいかな」と思って真似してた自分がいて。中学のときに。COCO教頭:うんうん。こもり校長:“いい先生”という言葉って他人が決めるんじゃなくて、自分で「この先生はいい先生だったんだな」って思うものなのかな、って……話しながら思った。なんか、会いたくなっちゃった(笑)。COCO教頭:ね!(笑)。こもり校長:先生! 聴いてます!? 僕も校長先生になりました……!こもり校長:日本では、教員不足が問題になっているって知ってた?COCO教頭:知らなかったのよ。人気職だと思ってたから。こもり校長:俺もそうなのよ。俺が高校生のときって、クラスの中に「先生になりたい」って人は多かったし、俺の周りにもいたしね。教員不足っていろいろな要素があると思うんだけど、「先生って大変そう」と思っている人が多いのかな?COCO教頭:そうじゃない? 教員免許を持っている友人も「大変」って言っているよ。夏休みにずっと学校に行かなきゃいけない、とかもあるしね。こもり校長:休みはないのかな……? って思っちゃうよね。COCO教頭:そうだね。こもり校長:先生の何が大変で、どんな悩みが生まれているのか……僕らは見えてないと思うんですよ。COCO教頭:でもその一方で、“先生”という存在に悩んでいる生徒もいるよね。こもり校長:だから、お互い悩みながら1つの教室にいる、ということだよね。こもり校長:先生って、すごく大人じゃん。先生の悩み事って、生徒側からしたらあまり見えてこなくない?COCO教頭:たしかに。わからないね。こもり校長:でも先生だって人間だし、どう考えても大変な仕事だから。めちゃくちゃ悩み事があるはずなんだよね。COCO教頭:間違いないね。こもり校長:今日は、そんな先生の悩みにライトを当てる日にしたいと思います。この日の放送では……・「生徒がSNSでしている(例えば、友達の悪口を書いている)ことを把握しきれない。気になることがあれば、スクショをとって相談してほしい」という高校の先生・「部活を終えた生徒を送り出し、17時半ごろから授業の準備など仕事をしていると、気づくと21時半ごろになっている。もっと生徒と向き合う時間が欲しい」という中学の先生と電話をつなぎ、先生が抱えている悩みを聞きました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/