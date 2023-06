Mrs. GREEN APPLE「いつも見てる世界観がすぐそこに…！」ドラマ『日曜の夜ぐらいは...』に出演

Mrs. GREEN APPLEがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」。6月26日(月)の放送では、前日に放送されたドラマ『日曜の夜ぐらいは...』(ABCテレビ・テレビ朝日系)への出演など、“6月25日の出来事”を伝えました。大森元貴 (Vo/Gt):え、もしかして……昨日(6月25日に)『日曜の夜ぐらいは…』(第9話)に出てた方々ですか……?若井滉斗 (Gt):(役者風に)ちょっとやめてくださいよ~。藤澤涼架 (Key):(笑)。大森:(笑)。僕たち、配送アルバイト役で出演させていただいたんですよね。藤澤:ね~!若井:そうですね。大森:ちょこっとですけど、(自分と)若井はセリフもあったりとかして。若井:(役者風に)そうですね。まあでも、あのときはやっぱり、僕自身の心情というか……を大切にして……。大森:俳優ぶんなよ、すぐ!藤澤:セリフちょっとやん(笑)。若井:(役者風に)“演技した”ってよりかは……なんつーすかな……。大森・藤澤:“なんつーすかな”。全員:(笑)。大森:はい。もう終わりです、いまので。若井:ハイ……。大森:涼ちゃん、どうでした?藤澤:めちゃくちゃ緊張したけど、いつも見てるドラマの世界観がすぐそこにあって……! 嬉しい気持ちになったよね。おじゃまさせてもらっちゃって!大森:感動したよね。温かく迎えていただき。ありがとうございました~!藤澤・若井:ありがとうございました!大森:そして! 同じく昨日(6月25日)は、Coke STUDIOスペシャルイベントを開催しました! 6月27日にこのイベントの模様が、コカ・コーラの公式SNS……Twitterとか、YouTubeとか、Instagram、TikTokで公開されるので、ぜひチェックしてみてください!若井:やったー! 楽しみ~!藤澤:お楽しみに~!Mrs. GREEN APPLEは、ドラマ『日曜の夜ぐらいは...』の主題歌「ケセラセラ」を担当。新曲『Magic』は、コカ・コーラのCMに起用されています。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/