「劇場版アイドリッシュセブン LIVE 4bit BEYOND THE PERiOD」の第7弾入場者プレゼントが、劇場ライブ後半のシーンを切り取ったメモリアルフィルムに決定した。

入場者プレゼントの第7弾「メモリアルフィルム＜後半＞」は、7月1日から配布がスタート。IDOLiSH7「NiGHTFALL」、ŹOOĻ「STRONGER & STRONGER」、Re:vale「Journey」、TRIGGER「BEAUTIFUL PRAYER」、七瀬陸と九条天による「Incomplete Ruler」、4グループによる「TOMORROW EViDENCE」「Pieces of The World」「Welcome, Future World!!!」のほか、幕間とMCパートを編集し現像したフィルムの中から、ランダムで1枚プレゼントされる。入場者プレゼントはなくなり次第終了。

さらに7月22日には東京・丸の内TOEIで、9時50分回の上映後と13時回の上映前に、TRIGGERのキャストである羽多野渉、斉藤壮馬、佐藤拓也が登壇する舞台挨拶が開催決定。ライブビューイングも行われ、実施劇場については後日発表される。

加えて、劇場ライブの制作に携わったスタッフの舞台挨拶が、7月6日と13日の2日間にわたり、東京・新宿バルト9で実施されることも明らかに。「＜音響回＞」と題した7月6日の舞台挨拶には、錦織博監督、山本健介監督、音響監督・濱野高年、録音調整・大寺文彦、エグゼクティブプロデューサーの下岡聡吉、音楽プロデューサーの十河大和、「＜演出回＞」と題した7月13日の舞台挨拶には、錦織監督、山本監督、下岡が登壇する。なおどちらもDolby Cinema版の上映回で開催。TRIGGERのキャストによる舞台挨拶、制作スタッフの舞台挨拶ともに、チケットの詳細については、「劇場版アイドリッシュセブン LIVE 4bit BEYOND THE PERiOD」の公式サイトで確認しよう。

「『劇場版アイドリッシュセブン LIVE 4bit BEYOND THE PERiOD』グループ舞台挨拶＜TRIGGER＞」

日時：2023年7月22日（土）「＜DAY 1＞応援上映」上映回 （9:50の回上映後舞台挨拶）、「＜DAY 2＞応援上映」上映回（13:00の回上映前舞台挨拶）

会場：東京都 丸の内TOEI

登壇者：羽多野渉（八乙女楽役）、斉藤壮馬（九条天役）、佐藤拓也（十龍之介役）

「『劇場版アイドリッシュセブン LIVE 4bit BEYOND THE PERiOD』スタッフ舞台挨拶＜音響回＞」

日時：2023年7月6日（木）18:30「＜DAY 1＞」上映回 ※Dolby Cinema版 通常上映

場所：東京都 新宿バルト9

登壇者：錦織博（監督）、山本健介（監督）、濱野高年（音響監督）、大寺文彦（録音調整）、下岡聡吉（エグゼクティブプロデューサー）、十河大和（音楽プロデューサー）

「『劇場版アイドリッシュセブン LIVE 4bit BEYOND THE PERiOD』スタッフ舞台挨拶＜演出回＞」

日時：2023年7月13日（木）18:30「＜DAY 2＞」上映回 ※Dolby Cinema版 通常上映

場所：東京都 新宿バルト9

登壇者：錦織博（監督）、山本健介（監督）、下岡聡吉（エグゼクティブプロデューサー）

「劇場版アイドリッシュセブン LIVE 4bit BEYOND THE PERiOD」

公開中

メインスタッフ

原作：バンダイナムコオンライン・都志見文太

監督：錦織博、山本健介

脚本：都志見文太

キャラクター原案：種村有菜

CGチーフディレクター：井野元英二

キャラクターデザイン：宮崎瞳

美術ボード：大久保錦一

色彩設計：三笠修

総撮影監督・ルック開発：若林優

編集：瀧川三智、須藤瞳、仙土真希、山岸歩奈実

編集スーパーバイザー：西山茂

音楽制作：ランティス

音響監督：濱野高年

制作：オレンジ

製作：劇場版アイナナ製作委員会

配給：バンダイナムコフィルムワークス・バンダイナムコオンライン・東映

メインキャスト

IDOLiSH7

七瀬陸：小野賢章

和泉一織：増田俊樹

二階堂大和：白井悠介

和泉三月：代永翼

四葉環：KENN

逢坂壮五：阿部敦

六弥ナギ：江口拓也

TRIGGER

八乙女楽：羽多野渉

九条天：斉藤壮馬

十龍之介：佐藤拓也

Re:vale

百：保志総一朗

千：立花慎之介

ŹOOĻ

亥清悠：広瀬裕也

狗丸トウマ：木村昴

棗巳波：西山宏太朗

御堂虎於：近藤隆

(c)BNOI/劇場版アイナナ製作委員会