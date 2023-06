NEWSが8月9日に13thアルバム「NEWS EXPO」をリリースする。

「NEWS EXPO」は今年結成20周年を迎えるNEWSの“アニバーサリースーパーベスト”。DISC 1「NEWS EXPO盤」では新曲で新たな世界が描かれる。DISC 2「NEWS BEST盤」は、昨年実施されたNEWSの楽曲ファン投票ランキングより抜粋した過去曲を3人で歌い継ぎ、再構築したベスト盤仕様。Blu-rayもしくはDVD付きの初回限定盤Aと初回限定盤B、通常盤が用意され、初回限定盤AにはDISC 3として今年5月に出演した野外ロックフェスティバル「METROCK 2023 TOKYO」の音源を収録した「METROCK盤」、初回限定盤Bにはメンバー自身のセレクションによる過去曲全9曲を収めた「MEMBER’S SELECTION盤」が付属する。

初回限定盤Aの映像ディスクには「もし別の人生を歩んでいたら」をテーマに加藤シゲアキが脚本を手がけたショートムービー「Different Lives」と、「METROCK 2023 TOKYO」の映像を収録。初回限定盤Bには過去に配信した企画「PREMIUM LIVE & PREMIUM LIVE 2」「『音楽』 -AFTER BREATH-」のライブ映像が収められる。またアルバムの購入者を対象にスペシャルライブイベントの開催も決定。イベントの詳細はジャニーズ・エンタテイメントのオフィシャルサイトで確認を。

さらにNEWSはアルバムを携えて、8月よりライブツアー「NEWS 20th Anniversary LIVE 2023 NEWS EXPO」を開催する。NEWSはこのツアーで8月19日の宮城・セキスイハイムスーパーアリーナを皮切りに11月30日の愛知・日本ガイシホールまで全国9カ所を回る。

NEWS「NEWS EXPO」収録内容

初回限定盤A

DISC 1(NEWS EXPO盤)

01. NEWS EXPO -Interlude-

02. エンターテインメント

03. ストレンジャー

04. PAVILION -Interlude-

05. Alien

06. チューイングガム

07. Different Lives

08. MONUMENT -Interlude-

09. 100年前から

10. 二枚舌を今夜絡ませる

11. Haqqy(ハッピー)

12. We are Team NEWS

13. SECRET CODE -Interlude-

14. 劇伴

DISC 2(NEWS BEST盤)

01. U R not alone

02. 「生きろ」

03. フルスイング

04. Endless Summer

05. さくらガール

06. weeeek

07. チャンカパーナ

08. チェリッシュ

09. ビューティフル

10. 夜よ踊れ

11. KMK the boys rock you all!

12. I・ZA・NA・I・ZU・KI

13. SNOW EXPRESS

14. Smile Maker

15. 未来へ

DISC 3(METROCK盤)

01. weeeek

02. チャンカパーナ

03. 未来へ

04. Tick-Tock

05. JUMP AROUND

06. 夜よ踊れ

07. 「生きろ」

08. U R not alone

Blu-ray / DVD

・"Different Lives"

・"Different Lives" Making

・METROCK2023 TOKYO

初回限定盤B

DISC 3(MEMBER'S SELECTION盤)

[Selection of Keiichiro Koyama]

01. タイトル未定A

02. タイトル未定B

03. タイトル未定C



[Selection of Shigeaki Kato]

04. タイトル未定D

05. タイトル未定E

06. タイトル未定F



[Selection of Takahisa Masuda]

07. タイトル未定G

08. タイトル未定H

09. タイトル未定I

Blu-ray / DVD

・PREMIUM LIVE

・PREMIUM LIVE 2

・「音楽」 -AFTER BREATH-

通常盤

15. タイトル未定J(Vocal:小山慶一郎)

16. タイトル未定K(Vocal:加藤シゲアキ)

17. タイトル未定L(Vocal:増田貴久)

NEWS 20th Anniversary LIVE 2023 NEWS EXPO

2023年8月19日(土)宮城県 セキスイハイムスーパーアリーナ

START 17:30



2023年8月20日(日)宮城県 セキスイハイムスーパーアリーナ

[1回目]START 12:00

[2回目]START 17:30



2023年8月26日(土)北海道 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

START 17:30



2023年8月27日(日)北海道 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

[1回目]START 12:00

[2回目]START 17:30



2023年9月21日(木)大阪府 大阪城ホール

START 18:00



2023年9月22日(金)大阪府 大阪城ホール

[1回目]START 12:00

[2回目]START 17:30



2023年9月30日(土)福井県 サンドーム福井

START 17:30



2023年10月1日(日)福井県 サンドーム福井

[1回目]START 12:00

[2回目]START 17:30



2023年10月8日(日)神奈川県 横浜アリーナ

START 17:30



2023年10月9日(月・祝)神奈川県 横浜アリーナ

[1回目]START 12:00

[2回目]START 17:30



2023年10月14日(土)広島県 広島グリーンアリーナ

START 17:30



2023年10月15日(日)広島県 広島グリーンアリーナ

[1回目]START 12:00

[2回目]START 17:30



2023年11月1日(水)福岡県 マリンメッセ福岡

START 18:00



2023年11月2日(木)福岡県 マリンメッセ福岡

[1回目]START 12:00

[2回目]START 17:30



2023年11月18日(土)静岡県 エコパアリーナ

START 17:30



2023年11月19日(日)静岡県 エコパアリーナ

[1回目]START 12:00

[2回目]START 17:30



2023年11月29日(水)愛知県 日本ガイシホール

START 18:00



2023年11月30日(木)愛知県 日本ガイシホール

[1回目]START 12:30

[2回目]START 18:00