BABYMETALのライブ映像作品「BABYMETAL RETURNS - THE OTHER ONE -」がiTunes Storeの映像配信サービス、iTunesコンサートフィルムにて明日6月28日から配信される。

「BABYMETAL RETURNS - THE OTHER ONE -」には今年1月28、29日に千葉・幕張メッセ国際展示場にて開催されたワンマンライブの模様を収録。この公演は2021年10月の“封印宣言”以来、ライブ活動を封印していたBABYMETALの復活ライブとして行われ、2日間を通して約3万人を動員した。ライブ映像は6月14日にBlu-rayおよびDVDでもリリースされている。