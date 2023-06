BABYMETAL、幕張メッセ2DAYS映像作品をiTunesコンサートフィルムで配信

BABYMETALが、6月14日にBlu-ray/DVD/LIVE VINYLとして発売した幕張メッセ2DAYS公演の映像作品『BABYMETAL RETURNS - THE OTHER ONE - 』をiTunesコンサートフィルムで6月28日(水)より配信開始することが決定した。

2021年10月の封印宣言以来、ライブ活動を封印していたBABYMETALが、今年1月28日(土)、29日(日)に幕張メッセ国際展示場にてその封印を解いた復活ライブは、2日間を通して約30000人を動員し、SOLD OUTした伝説的ライブ。BABYMETALのもうひとつの物語として、我々の知らなかったBABYMETALの楽曲を復元させた初のコンセプトアルバム『THE OTHER ONE』をリリースし、復元計画「THE OTHER ONE」の始まりを告げる「BABYMETAL RETURNS - THE OTHER ONE -」では、5個のパラレルワールドが復元され、そのタイトルの通りBABYMETALが地球に還ってきた、まさにファン待望の公演となった。

今作は、まるで1本の映画を観るかのような『THE OTHER ONE』のストーリー性とエンターテインメントショーの臨場感をミニドローンなどを駆使したあらゆる角度から撮影された多彩なカメラワークの映像美で堪能できる内容となっている。

<リリース情報>

「BABYMETAL RETURNS - THE OTHER ONE - 」

iTunesコンサートフィルム6月28日(水)配信開始

ダウンロードはこちらから https://itunes.apple.com/jp/movie/babymetal-returns-the-other-one/id1689195859?l=ja&ls=1

※6/28(水)AM0:00より有効

BABYMETAL Official Website http://www.babymetal.com