TVアニメ「絆のアリル」の2期が10月より放送されることが決定。これを記念し、新ビジュアルも公開された。
バーチャルタレント・キズナアイ（Kizuna AI）のアニメプロジェクトとして、今年4月から6月にかけて全12話が放送された「絆のアリル」。劇中のキャラクター15人はAlleles（アリルズ）としてYouTubeを中心に活動し、ミニライブや生配信、ダンスレッスンの様子なども届けてきた。2期ではミラク、クオン、クリス、ノエル、リズにより結成されたPathTLiveでバーチャルグリッドアワードの本戦へ。BRT5、VICONIC、3DM8も登場する。
テレビ東京では7月4日26時35分より1期の再放送、アニマックスでは7月2日11時より1期の一挙配信を実施。また本日6月27日21時にYouTubeでは、PathTLiveの初パフォーマンスとして1期の第12話でお披露目された「SHININGi」のミュージックビデオが公開される。
TVアニメ「絆のアリル」セカンドシーズン
放送情報
2023年10月放送開始
配信情報
バンダイチャンネル、ABEMA、dアニメストア、DMM TV、FOD、Hulu、J:COMオンデマンドメガパック、Prime Video、TELASA、Milplus、U-NEXT、アニメ放題、ふらっと動画、Google Play、RakutenTV、HAPPY!動画、アニマックスオンデマンド
スタッフ
監督：駒屋健一郎
シリーズ構成：赤尾でこ
キャラクターデザイン：朝香栞、森田二惟奈
総作画監督：朝香栞、森田二惟奈、髙橋瑞紀
プロップデザイン：談凱琪
色彩設計：関本美津子
美術監督：三宅昌和
美術設定：金平和茂、佐南友理、小木斉之
CGディレクター：佐々木涼
撮影監督：小池真由子
編集：増永純一
音響監督：明田川仁
音響効果：安藤由衣
音楽：坂部剛
アニメーション制作：WIT STUDIO × シグナル・エムディ
OP：「mirAI wave!」PathTLive
ED：「寄花 -Yosuga-」# kzn
キャスト
PathTLive
ミラク：日原あゆみ
クオン：川口莉奈
クリス：小玉ひかり
ノエル：貫井柚佳
リズ：塙有咲
BRT5
ニスカ：松岡侑李
ジェシー：蘭笛
エリー：吉木悠佳
サラ：夏目妃菜
ハル：矢野妃菜喜
VICONIC
ジュア：南雲希美
セア：月乃
3DM8
ヒメナ：荒井瑠里
ゾーイ：古畑奈和
ソフィア：北原侑奈
キズナアイ：キズナアイ
オーリス：田澤茉純
エイダ：植田佳奈
(c)KA／絆のアリルPJ (c)絆のアリル製作委員会