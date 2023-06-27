TVアニメ「絆のアリル」の2期が10月より放送されることが決定。これを記念し、新ビジュアルも公開された。

バーチャルタレント・キズナアイ（Kizuna AI）のアニメプロジェクトとして、今年4月から6月にかけて全12話が放送された「絆のアリル」。劇中のキャラクター15人はAlleles（アリルズ）としてYouTubeを中心に活動し、ミニライブや生配信、ダンスレッスンの様子なども届けてきた。2期ではミラク、クオン、クリス、ノエル、リズにより結成されたPathTLiveでバーチャルグリッドアワードの本戦へ。BRT5、VICONIC、3DM8も登場する。

テレビ東京では7月4日26時35分より1期の再放送、アニマックスでは7月2日11時より1期の一挙配信を実施。また本日6月27日21時にYouTubeでは、PathTLiveの初パフォーマンスとして1期の第12話でお披露目された「SHININGi」のミュージックビデオが公開される。

TVアニメ「絆のアリル」セカンドシーズン

放送情報

2023年10月放送開始

配信情報

バンダイチャンネル、ABEMA、dアニメストア、DMM TV、FOD、Hulu、J:COMオンデマンドメガパック、Prime Video、TELASA、Milplus、U-NEXT、アニメ放題、ふらっと動画、Google Play、RakutenTV、HAPPY!動画、アニマックスオンデマンド

スタッフ

監督：駒屋健一郎

シリーズ構成：赤尾でこ

キャラクターデザイン：朝香栞、森田二惟奈

総作画監督：朝香栞、森田二惟奈、髙橋瑞紀

プロップデザイン：談凱琪

色彩設計：関本美津子

美術監督：三宅昌和

美術設定：金平和茂、佐南友理、小木斉之

CGディレクター：佐々木涼

撮影監督：小池真由子

編集：増永純一

音響監督：明田川仁

音響効果：安藤由衣

音楽：坂部剛

アニメーション制作：WIT STUDIO × シグナル・エムディ

OP：「mirAI wave!」PathTLive

ED：「寄花 -Yosuga-」# kzn

キャスト

PathTLive

ミラク：日原あゆみ

クオン：川口莉奈

クリス：小玉ひかり

ノエル：貫井柚佳

リズ：塙有咲

BRT5

ニスカ：松岡侑李

ジェシー：蘭笛

エリー：吉木悠佳

サラ：夏目妃菜

ハル：矢野妃菜喜

VICONIC

ジュア：南雲希美

セア：月乃

3DM8

ヒメナ：荒井瑠里

ゾーイ：古畑奈和

ソフィア：北原侑奈

キズナアイ：キズナアイ

オーリス：田澤茉純

エイダ：植田佳奈

(c)KA／絆のアリルPJ (c)絆のアリル製作委員会