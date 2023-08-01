月間1億PVを越える「マイナビニュース」への記事化がご自身の手で可能に！
株式会社マイナビでは、自社のメディアとなる「マイナビニュース」「マイナビウーマン」「マイナビ学生の窓口」「マイナビ子育て」を運営しております。
この度、自社運営メディアを中心とした新サービス「マイナビニュースPRESS」を6月26日（月）より運営を開始致しました。本サービスは、月間1億PVを超す総合ニュースメディアの「マイナビニュース」を始め、マイナビが運営するメディアへ、お客様ご自身の手によって掲載が可能となるサービスです。
本サービスは、6月26日（月）～7月2日（日）を企業様の登録期間とし、7月3日（月）より掲載を開始させて頂きます。.
＜概要＞
〇掲載サイト：https://press.news.mynavi.jp/
〇サービス紹介サイト：https://news.mynavi.jp/lp/2023/kurashi/life/mynavinewspress/
〇概要資料：https://news.mynavi.jp/lp/2023/kurashi/life/mynavinewspress/pdf/mynavinewspress.pdf