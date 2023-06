モー娘。武道館ライブ完遂　25年の軌跡を全45曲に凝縮、神セトリで最高潮に

モーニング娘。23が、6月26日(月)に東京・日本武道館で誕生25 周年を記念したツアー最終公演「モーニング娘。'23 25th ANNIVERSARY CONCERT TOUR 〜glad quarter-century〜at 日本武道館」を開催した。約9000人を動員した会場では、ステージの披露曲数でグループ最多となる全45曲(メドレー曲を含む)を披露。幕間のMC では、5月23日に加入した新メンバーの井上春華と弓桁朱琴をお披露目した。

オープニングBGMと共に客席のボルテージが高まり、歓声も響いた公演は「Happy birthday to Me!」からスタート。白く可憐な衣装をまとったメンバーはステージで躍動し、観客のコールを浴びながら「Are you Happy?」「花が咲く太陽浴びて」「そうじゃない」「What is LOVE?」を次々歌い上げた。

MC では、メンバーが元気よく挨拶。リーダー・譜久村聖が「先日加入したばかりの17期メンバーを紹介したいと思います。17期の2人、おいで〜!」と呼びかけ、真っ白なワンピース姿の井上と弓桁がステージに登場した。

井上が「京都府出身。高校2年生、17歳の井上春華です。最近覚えた難しい言葉は『乗り越し精算』です」と紹介すると、他のメンバーが「乗り越しちゃったの?」とポツリ。弓桁は「静岡県出身。中学3年生、14 歳の弓桁朱琴です。私の自慢は『キレのよいラジオ体操』です」とアピールし、会場では驚きの声と笑い声が響いた。メンバーカラーも発表され、井上が「ミントグリーン」、弓桁が「ピュアレッド」と伝えると、そのたび盛大な拍手が起こり、観客のペンライトで客席が各々のカラーに染まった。さらに、櫻井梨央が「メンバーだったり、ファンのみなさんに何て呼ばれたいですか?」と質問すると、井上は「はるさん」、弓桁は「げったー」と回答。メンバーと観客が揃ってそれぞれの愛称を叫ぶと、それぞれはにかむような表情を浮かべた。

井上と弓桁を見送り、パフォーマンスへ。北川莉央による「25 年の軌跡を感じられるメドレーをお楽しみください!」のかけ声を合図に、歴代楽曲メドレーブロックの前半戦を展開した。

メドレー前半戦は、北川、岡村ほまれ、山崎愛生(※崎の正式表記は「たつさき」)、櫻井で披露した、グループのデビュー曲「モーニングコーヒー」からスタート。全員での「LOVEマシーン」や「恋愛レボリューション21」、メンバーの組み合わせも様々な「Do it! Now」や「大阪恋の歌」などを次々と歌い上げ、「青春コレクション」まで”16 曲”の息もつかせぬパフォーマンスで魅了した。

MCを挟み、メンバーの多彩な組み合わせで「普通の少女A」「大好き100万点」など4曲を披露。迷彩のスポーティな衣装にチェンジしたメンバーは、客席や中継で見守る観客へアピールしたのち、歴代楽曲メドレーの後半戦を繰り広げた。メンバーが一堂に会したメドレー後半戦は「この地球の平和を本気で願ってるんだよ!」でスタート。「愛の軍団」「ジェラシージェラシー」「人生Blues」などを披露し、「SwingSwingParadise」まで”13曲”をめまぐるしく歌い上げた。

開演から約1時間半弱で、メドレー曲含む38曲を披露。メンバーが1人ずつ感想を述べ「あと3日で加入1年を迎えます」と報告した櫻井は、井上と弓桁の加入で先輩となり「変わるかもしれない私をこれからもぜひ見てくださるとうれしいです」と吐露した。横山玲奈は「名前を呼んでほしい」と願い、観客が「玲奈〜!」と叫ぶと「最高です!」と歓喜。本編の衣装や一部演出を考えたのが「(サブリーダーの)生田(衣梨奈)さんなんですよ」と羽賀朱音が明かすと客席が沸き、牧野真莉愛は会場中での”一本締め”を促して笑いを誘った。

譜久村はリーダーとして感謝を伝え「気合い入れしたいんだ」と提案。たがいの手を重ね合わせたメンバーはグループの未来のために「がんばっていきまっしょ〜い!」と叫び、一致団結した。

8月14日までを応募期間とする『「ハロー!プロジェクト25周年記念」新メンバーオーディション』の開催も告知し、本編は「そうだ!We're ALIVE」「泡沫サタデーナイト!」「みかん」で終了。熱気溢れる「アンコール!」の声援を受けて、メンバーが再びステージに登場した。シルバーにきらめく新衣装をまとったグループは、8月にリリースするモーニング娘。誕生25周年記念ベストセレクションアルバムに収録の「HEAVY GATE」を初披露。MCで譜久村がアルバムリリースを告知すると、客席から盛大な拍手と歓声が沸き起こった。

怒涛のメドレーも展開したステージは残すところわずかとなり「よしよししてほしいの」「ドッカ〜ンカプリッチオ」、メンバーが個性豊かに観客を鼓舞した「ここにいるぜぇ!」で終幕。全45曲を歌い上げたメンバーは、再び舞台に立った井上と弓桁も含む”14 人”で「ありがとうございました!」と感謝を伝え、ステージをあとにした。

なお、本公演で発表された『「ハロー!プロジェクト 25 周年記念」新メンバーオーディション』の詳細は、オフィシャルホームページで公開中。

SET LIST

M1 Happy birthday to Me!

M2 Are you Happy?

M3 花が咲く太陽浴びて

M4 そうじゃない

M5 What is LOVE?

M6 モーニングコーヒー / 北川、岡村、山﨑、櫻井

M7 抱いてHOLDON ME! / 野中、牧野、羽賀、横山

M8 真夏の光線 / 譜久村、生田、石田、小田

M9 LOVE マシーン

M10 ハッピーサマーウェディング

M11 恋愛レボリューション21

M12 ザ☆ピ〜ス!

M13 Do it!Now / 石田、野中、牧野、北川、山﨑

M14 AS FOR ONE DAY / 譜久村、横山

M15 涙が止まらない放課後 / 羽賀、岡村、櫻井

M16 大阪恋の歌 / 生田、小田

M17 Ambitious!野心的でいいじゃん

M18 悲しみトワイライト

M19 リゾナントブルー

M20 なんちゃって恋愛

M21 青春コレクション

M22 普通の少女A / 羽賀、横山、北川

M23 大好きだから絶対に許さない / 小田、野中

M24 大好き100 万点 / 譜久村、石田

M25 なには友あれ! / 生田、牧野、岡村、山﨑、櫻井

M26 この地球の平和を本気で願ってるんだよ!

M27 One・Two・Three(updated)

M28 Helpme!!(updated)

M29 愛の軍団

M30 Password is 0

M31 Oh my wish!

M32 The Vision

M33 ジェラシージェラシー

M34 Agonna

M35 人生Blues

M36 純情エビデンス

M37 Teenage Solution

M38 Swing Swing Paradise

M39 そうだ!We're ALIVE

M40 泡沫サタデーナイト!

M41 みかん

M42 HEAVY GATE

M43 よしよししてほしいの

M44 ドッカ〜ンカプリッチオ

M45 ここにいるぜぇ!

【オーディション情報】

「ハロー!プロジェクト25 周年記念」新メンバーオーディション

応募期間:6月26 日(月)〜8月14 日(月)10時締切 ※郵送応募8月14日(月)必着応募条件:2023 年6 月時点で小学4 年生から高校2 年生までの日本在住の女性。

芸能プロダクション等の芸能活動を行う団体に所属及び契約等をしていない方。

オーディションサイト:https://hp-audition.com/

【リリース情報】

<アルバム>

2023年8月発売予定

モーニング娘。誕生25 周年記念ベストセレクションアルバム

<写真集>

2023 年6 月10日発売 モーニング娘。'23 牧野真莉愛写真集『Dear MARIA』

商品詳細ページ:http://www.helloproject.com/morningmusume/release/book/UPBK-0598/

2023 年6月29日発売 モーニング娘。'23 櫻井梨央ファースト写真集『梨央17 歳』

商品詳細ページ:http://www.helloproject.com/morningmusume/release/book/UPBK-0599/

2023 年7月18日発売 モーニング娘。23 小田さくらフォトエッセイ『さくらと猫』

商品詳細ページ:http://www.helloproject.com/morningmusume/release/book/UPBK-0601/

【コンサート情報】

2023年8月13日「ROCK IN JAPAN FESTIVAL2023」@千葉市蘇我スポーツ公園

Hello! Project 2023 Summer CITY CIRCUIT

モーニング娘。'23 25th ANNIVERSARY CONCERT TOUR 〜gladquarter-century〜 encore

7月15 日(土) 北九州ソレイユホール(福岡)

7月23 日(日) オリックス劇場(大阪)

7月29 日(土) 札幌文化芸術劇場hitaru (北海道)

8月5 日(土) 仙台サンプラザ(宮城)

8月11 日(金祝) 広島上野学園ホール(広島)

8月20 日(日) 日本特殊陶業市民会館フォレストホール(愛知)

8月26 日(土) TACHIKAWA STAGEGARDEN (東京)

9月3日(日) TACHIKAWASTAGE GARDEN (東京)

