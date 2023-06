SixTONES、YOASOBI、あいみょん、TWICE…「COUNTDOWN JAPAN 音楽チャート」今週のTOP10（6月24日付）

ジョージ・ウィリアムズ、安田レイがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「JA全農 COUNTDOWN JAPAN」(毎週土曜13:00~13:55)。6月24日(土)の放送では、JFN各局のオンエア回数、CDセールス、Apple MusicのWeekly チャートポイント、リスナーからのリクエストを集計した“全国NO.1 FMヒットチャート”TOP10(6月24日(土)付)を発表しました。ランキング圏外から再登場! 現在、アリーナツアー「三代目 J SOUL BROTHERS LIVE TOUR 2023 "STARS" 〜Land of Promise〜」を開催中。6月24日(土)、25日(日)は、福井県・サンドーム福井でおこなわれました。初登場! 21日(水)に、リーダー・竹内朱莉(たけうち・あかり)さんの卒業公演が横浜アリーナでおこなわれました。卒業後は、タレントと並行して書道家としても活動するそうです。初登場! 25日(日)に放送されたドラマ「日曜の夜ぐらいは...」(ABCテレビ・テレビ朝日系)第9話では、Mrs. GREEN APPLEのメンバー3人で、アルバイトをしながら音楽活動を続けるバンドマン役として出演しました。先週の6位から1ランクダウン↓ 同曲が主題歌の劇場版「名探偵コナン 黒鉄の魚影(サブマリン)」は、興行収入131億円を突破し、歴代の興行収入ランキングでも25位にランクインしました!(6月25日現在)先週の2位から4ランクダウン↓ sumikaのドキュメンタリー映画「『sumika』~10th Anniversary THE MOVIE~」が、7月8日(土)~10日(月)の3日間限定で公開されます。先週と変わらず第5位。7月26日(水)には、TWICEの日本人メンバー・MINAさん、SANAさん、MOMOさんによるユニット「MISAMO」のファーストミニアルバム『Masterpiece』がリリースされます。先週の3位から1ランクダウン↓ 7月15日(土)、16日(日)におこなわれる「第58回十和田湖湖水まつり2023」のイベントのフィナーレでは、同曲に合わせて花火が打ち上げられるそうです。先週の4位から1ランクアップ↑ 4月22日(土)放送回に初登場して以来、10週連続でTOP10入り! また、同曲が主題歌となっているアニメ「推しの子」は、いよいよ28日(水)に最終回をむかえます!初登場! メンバーの森本慎太郎さんが出演しているドラマ「だが、情熱はある」(日本テレビ系)の主題歌。また、SixTONESのYouTubeチャンネルにアップされた同曲のミュージックビデオは、グループ史上最速で3,000万再生を突破しました!そして、今週の第1位は……?3週連続で第1位! 同曲が主題歌となっているアニメ「鬼滅の刃 刀鍛冶の里編」は18日(日)に最終回を迎えましたが、この続編となる「鬼滅の刃 柱稽古編」の制作が発表されました!――番組ではほかにも、ゲストパートにRHYMESTER・Mummy-Dさんが登場。6月21日(水)にリリースされたニューアルバム『Open The Window』のお話などを伺いました。<番組概要>番組名:JA全農 COUNTDOWN JAPAN放送エリア:TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時:毎週土曜 13:00~13:55パーソナリティ:ジョージ・ウィリアムズ、安田レイ番組Webサイト:http://www.tfm.co.jp/cdj/