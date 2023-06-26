銀杏BOYZが、9月より47都道府県ツアー「世界ツアー弾き語り23-24 ボーイ・ミーツ・ガール Boi Meets Girrrl」を開催することが決定した。

銀杏BOYZが「世界ツアー」と銘打った47都道府県ツアーを行うのは、2005年以来約18年ぶりのこと。本ツアーは9月から年をまたいで各地のライブハウスを回るもので、各会場では峯田和伸による単独での弾き語りライブが行われる。今回の発表ではツアースケジュールの第1弾として9月19日の東京・WWW X公演から11月21日の神奈川・F.A.D YOKOHAMA公演まで20公演の日程が発表された。チケットぴあでは7月9日までチケットの先行予約申し込みを受付中。

世界ツアー弾き語り23-24 ボーイ・ミーツ・ガール Boi Meets Girrrl

2023年9月19日（火）東京都 WWW X

2023年9月27日（水）栃木県 HEAVEN'S ROCK Utsunomiya VJ-2

2023年10月4日（水）埼玉県 HEAVEN'S ROCK さいたま新都心 VJ-3

2023年10月10日（火）茨城県 mito LIGHT HOUSE

2023年10月11日（水）福島県 clubSONICiwaki

2023年10月16日（月）京都府 磔磔

2023年10月18日（水）石川県 金沢EIGHT HALL

2023年10月19日（木）長野県 NAGANO CLUB JUNK BOX

2023年10月23日（月）宮崎県 LAZARUS

2023年10月24日（火）鹿児島県 CAPARVO HALL

2023年10月26日（木）熊本県 熊本B.9 V1

2023年10月31日（火）群馬県 前橋DYVER

2023年11月2日（木）山梨県 甲府Conviction

2023年11月6日（月）岐阜県 岐阜club-G

2023年11月7日（火）奈良県 奈良NEVER LAND

2023年11月9日（木）和歌山県 和歌山CLUB GATE

2023年11月13日（月）岡山県 YEBISU YA PRO

2023年11月15日（水）鳥取県 米子AZTiC laughs

2023年11月16日（木）島根県 アポロ

2023年11月21日（火）神奈川県 F.A.D YOKOHAMA