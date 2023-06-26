パソコン専門店ドスパラは、動画制作の基礎から動画投稿の仕方・技術を学べるオンラインセミナー『ショート動画を作ってみよう ゼロから始める動画投稿』を2023年7月8日20時から開催する。
セミナーでは、動画制作や動画投稿に興味を持っている人に向けて、業界のプロフェッショナルが、動画テーマの探し方から、見てもらえる動画編集のヒント、投稿の仕方や技術などを伝授。参加希望のエントリーを開始した。形式はZoomウェビナーによるオンラインセミナー。参加は無料で、ドスパラ会員になることで申し込みできる。
さらに、動画づくりを頑張るクリエイターを応援するキャンペーンも開始。抽選で1名にクリエイティブ活動に役立つ液晶モニターをプレゼントする。
ドスパラ公式Twitterと、ドスパラ クリエイティブ プロダクション公式Twitterをフォローし、期間中、ドスパラ公式Twitterより3本出るキャンペーンツイートを1本以上リツイートして応募する。期間は2023年6月26日から7月8日23時59分まで。お題投稿で当選率アップ（最大3口分）するという。
🎥この夏、動画制作を加速させよう🎇— ドスパラ【公式】 (@dospara_web) June 26, 2023
抽選で1名様に
『23.8インチワイド液晶モニター』をプレゼント🎁
ご応募は@dospara_web
＋@dospara_DCP
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📢7/8(土)迄【1回目】#この動画を見てほしい 投稿で当選率UP🚀https://t.co/Aidg0Qbf3b