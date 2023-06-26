パソコン専門店ドスパラは、動画制作の基礎から動画投稿の仕方・技術を学べるオンラインセミナー『ショート動画を作ってみよう ゼロから始める動画投稿』を2023年7月8日20時から開催する。

セミナーでは、動画制作や動画投稿に興味を持っている人に向けて、業界のプロフェッショナルが、動画テーマの探し方から、見てもらえる動画編集のヒント、投稿の仕方や技術などを伝授。参加希望のエントリーを開始した。形式はZoomウェビナーによるオンラインセミナー。参加は無料で、ドスパラ会員になることで申し込みできる。

さらに、動画づくりを頑張るクリエイターを応援するキャンペーンも開始。抽選で1名にクリエイティブ活動に役立つ液晶モニターをプレゼントする。

ドスパラ公式Twitterと、ドスパラ クリエイティブ プロダクション公式Twitterをフォローし、期間中、ドスパラ公式Twitterより3本出るキャンペーンツイートを1本以上リツイートして応募する。期間は2023年6月26日から7月8日23時59分まで。お題投稿で当選率アップ（最大3口分）するという。