明治安田生命J2リーグ第22節が24日と25日に行われた。

首位を走るFC町田ゼルビアはアウェイで水戸ホーリーホックと対戦。47分にエリキのゴールで先制に成功したものの、65分に梅田魁人に同点のゴールを奪われ、リードを守り切ることはできず。勝ち点「1」ずつを分け合った。

2位の大分トリニータはアウェイでジェフユナイテッド千葉と対戦し、1-1のドロー。3位の東京ヴェルディはアウェイで6試合負けなしと好調を維持するモンテディオ山形と対戦。6分に齋藤功佑のゴールで先制点を奪うと、62分には山田剛綺が追加点を決めて2-0で勝利を収めた。

ツエーゲン金沢をホームに迎えた4位のV・ファーレン長崎は、5-1と快勝。5位のヴァンフォーレ甲府はホームでファジアーノ岡山と対戦し、スコアレスドローに終わった。

ジュビロ磐田はロアッソ熊本のホームに乗り込み、2-0で勝利。リーグ戦3連勝を飾った。清水エスパルスはアウェイでザスパクサツ群馬と対戦し、1-1のドロー。勝ち点「1」ずつを分け合った。

最下位の大宮アルディージャは、前節を終えて勝ち点「3」差で追いかける21位いわきFCと対戦。7分に先制点を奪われると、そこから立て続けに失点を重ね、1-5で敗戦を喫した。敗れた大宮は、監督交代後も6試合勝ちなしと苦しい状況が続いている。

今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■第22節

▼6月24日(土)

ブラウブリッツ秋田 1-3 藤枝MYFC

水戸ホーリーホック 1-1 FC町田ゼルビア

栃木SC 0-0 レノファ山口FC

大宮アルディージャ 1-5 いわきFC

ヴァンフォーレ甲府 0-0 ファジアーノ岡山

モンテディオ山形 0-2 東京ヴェルディ

ジェフユナイテッド千葉 1-1 大分トリニータ

V・ファーレン長崎 5-1 ツエーゲン金沢

▼6月25日(日)

ベガルタ仙台 1-1 徳島ヴォルティス

ロアッソ熊本 0-2 ジュビロ磐田

ザスパクサツ群馬 1-1 清水エスパルス

◆■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 町田(47/+21)

2位 大分(41/+3)

3位 東京V(40/+16)

4位 長崎(38/+13)

5位 磐田(36/+12)

6位 甲府(36/+8)

7位 清水(32/+23)

8位 仙台(31/+3)

9位 群馬(31/-1)

10位 藤枝(31/-3)

11位 熊本(30/+8)

12位 岡山(30/+6)

13位 山形(29/+3)

14位 秋田(27/-4)

15位 徳島(25/-8)

16位 千葉(25/-9)

17位 金沢(24/-12)

18位 水戸(24/-15)

19位 山口(23/-19)

20位 栃木(22/-5)

21位 いわき(20/-19)

22位 大宮(14/-21)

◆■第23節の対戦カード

▼7月1日(土)

18:00 町田 vs 大宮

18:00 清水 vs 長崎

19:00 千葉 vs 甲府

19:00 金沢 vs 栃木

19:00 磐田 vs 大分

19:00 藤枝 vs 山口

19:00 岡山 vs 水戸

19:00 徳島 vs 群馬

19:30 山形 vs 仙台

▼7月2日(日)

18:00 秋田 vs いわき

19:00 熊本 vs 東京V