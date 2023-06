7月1日にオンエアされる日本テレビ系音楽特番「THE MUSIC DAY 2023」の新たな出演アーティストおよび企画が発表された。

今回の発表では、YOSHIKI(X JAPAN、THE LAST ROCKSTARS)が番組出演のために緊急帰国し、亡き母に捧げる楽曲「Requiem」を演奏することが明らかに。またYOSHIKIプロデュースのボーイズバンド・XYも出演し、YOSHIKIが「THE MUSIC DAY」のために特別にアレンジしたデビュー曲「Crazy Love」をパフォーマンス。さらにYOSHIKIはピアノのみならず、DJプレイも披露する。1980~90年代に活躍したスターが登場する企画もあり、80年代代表としてZIGGYが「GLORIA」、海援隊が「贈る言葉」、渡辺美里が「My Revolution」をパフォーマンス。90年代代表としてT-BOLANが「離したくはない」、久宝留理子が「男」、平松愛理が「部屋とYシャツと私」を歌唱する。

番組ではさらに「アゲアゲソングメドレー」なる企画が用意され、さまざまな世代のアーティストが聴けば元気になる“アゲアゲソング”を披露。ここではMrs. GREEN APPLEが「ダンスホール」、AIが「ハピネス」、バブルガム・ブラザーズが「WON'T BE LONG」、hitomiが「LOVE2000」、松平健が「マツケンサンバII」をそれぞれ届ける。また番組対抗企画として、南原清隆(ウッチャンナンチャン)率いる「ヒルナンデス」チームがバンド編成で参加することが決定。南原清隆(G)、横山裕(G, Cho / 関ジャニ∞)、大沢あかね(Dr)、井桁弘恵(B)、王林(Vo)という布陣で、WANIMA「やってみよう」を生演奏する。

このほか追加アーティストとしてNiziU、AKB48、三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE、THE RAMPAGE from EXILE TRIBE、BE:FIRST、AARON、星街すいせい、UVERworld、由薫の出演が決定。さらに開局から70年を迎える日テレの音楽番組から有名アーティストの初出演歌唱シーンを特別公開。DREAMS COME TRUEや宮沢りえ、いきものがかりといった面々の初々しい姿を当時の映像とともに振り返る。

日本テレビ系「THE MUSIC DAY 2023」

2023年7月1日(土)15:00~22:54

<出演者>

総合司会:櫻井翔(嵐)

MC:羽鳥慎一 / バカリズム / 水卜麻美(日本テレビアナウンサー)

ネクストゲート進行:市來玲奈(日本テレビアナウンサー)



出演アーティスト:

AI / IVE / 葵わかな / 浅香唯 / AARON / UVERworld / XY / Aimer / &TEAM / AKB48 / 奥田民生 / 海援隊 / KAT-TUN / 関ジャニ∞ / 菊池桃子 / Kis-My-Ft2 / King & Prince / 久宝留理子 / Kep1er / 櫻坂46 / 三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE / THE RAMPAGE from EXILE TRIBE / ZIGGY / ジャニーズWEST / SixTONES / Snow Man / SEKAI NO OWARI / Sexy Zone / Da-iCE / 瀧本美織 / T-BOLAN / TOMORROW X TOGETHER / なにわ男子 / 西田ひかる / NiziU / NewJeans / NEWS / 乃木坂46 / BiTE A SHOCK / バブルガム・ブラザーズ / hitomi / 日向坂46 / 平松愛理 / ヒルナンデスバンド / ヒロミ / BE:FIRST / 藤原紀香 / Hey! Say! JUMP / 星街すいせい / 本田真凜 / マカロニえんぴつ / 松下洸平 / 松平健 / 松本伊代 / 松本梨香 / Mrs. GREEN APPLE / 由薫 / YOSHIKI / LE SSERAFIM / 渡辺美里 / and more