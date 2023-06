ラッパーORIVA、アトランタのプロデューサーProlificのアルバムに参加

東京でラッパーとして音楽活動をしているORIVAが、アトランタのヒップホッププロデューサーProlificのアルバム『BLUR 2』に参加していることがわかった。

昨年に坂本龍一のラジオ、RADIO SAKAMOTOでもオンエアされた「203」に続き2度目の共作となる。今回は、アルバム1曲目の「Tesla」にケニアのラッパーJack Doyoと2人で客演を担っており、繊細なAltéビートに内省的なラップが溶け合う内容となっている。

なお、ORIVAは7月3日に恵比寿Baticaでライブ出演が決まっている。

<リリース情報>

Prolific

『BLUR 2』

配信中

https://distrokid.com/hyperfollow/prolific1/blur-2

=収録曲=

1. Tesla

Written By : ORIVA & Jack Doyo

Prod by Sinful K x Prolific

2. Party

Written By: Tesh

Prod by Prolific

3. OK

Written By: Flow Ruger

Prod by Prolific

4. Cybertron

Written by: Jack Doyo

Prod by Kenny x Prolific

5. Fatherhood

Written by: Mobe

Prod by Prolific

6. You Should Try

Written By: Donny Parks

Prod by Prolific

7. Exposure

Written By: Rob: Earth-One & Malcolm Chester

Prod by Hiijack x Prolific

8. Ride

Written by: Byrd, Supernovaaaa & Prolific

Prod by Giovanni x Prolific

9. Shelby

Written by: Tr3-7, Nex Up, 704 Harbo, Savvy Melado

Prod by Prolific

10. 100 On Jesus

Written by: J-Milla & Donny Parks

Prod by Will x Prolific

11. Shadow

Written by: Joe Elizah, J-Milla & Donny Parks

Prod by Giovanni x Prolific

Bonus track: Roll With Me

Written by: Mante, Miko X, Alpha Memphis, Dnook, Donny Parks, Tego Blue & Rob: Earth-One

Prod by Giovanni x Prolific

instagram

https://www.instagram.com/oriva1996/

Twitter

https://twitter.com/oriva1996