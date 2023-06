Novel Core & THE WILL RABBITS、学生時代にタイムスリップするMV公開

Novel Coreが、7月19日(水)にリリースする初シングル『BYE BYE』から、タイトル曲「BYE BYE」のミュージックビデオを公開した。

【動画を見る】「BYE BYE (Prod. Chaki Zulu)」Music Video

来年1月に開催される自身初となる日本武道館での単独公演をすでにソールドアウトさせ、大きな期待と話題を集めながら邁進するNovel Core。本作は、自身のハウスバンド”THE WILL RABBITS”と共に創り上げた3曲を収録する初シングルのタイトル曲。先行配信されるやいなや、Novel Coreの今までの楽曲にはなかったパンキッシュな仕上がりの楽曲が多方面から大きな反響があり、リリースと同時に"iTunes オルタナティブチャート1位"を獲得。Twitterでは「#コアがラビッツと曲出したってよ」をはじめ、関連キーワードが多数トレンド入りするなど、大きな話題を集めている。

また、公開されたMVは、「Novel Coreがもしも学生時代にバンドを組んでいたら」をテーマに、真実と虚構が交差する超大作。『BYE BYE』に収録される新曲「​​One, Two, Three」の一部が曲中に差し込まれるなど、ドラマ仕立ての特別な構成で制作されたコミカルかつドラマチックなMVとなっている。

<リリース情報>

Novel Core

Digital Single『BYE BYE』

2023年6月21日(水)先行配信

https://NovelCore.lnk.to/TWR_0621_BYEBYE

Novel Core

1st Single『BYE BYE』

2023年7月19日(水)発売

CD購入はこちらから https://NovelCore.lnk.to/TWR_1stSG_BYEBYE_CD

LIVE盤:CD+DVD2枚組 (スマプラ対応)

品番:AVCD-61338/B~C

価格:¥7095(税込)

-CD-

1. BYE BYE

2. Green Light

3. One, Two, Three

All Songs Produced by Chaki Zulu

-DVD-

・ONEMAN LIVE -Untitled- (2023.01.21) at 豊洲PIT 【副音声収録】

・iCoN TOUR 2023 (2023.06.02) at EX THEATER ROPPONGI

1. BYE BYE

2. Green Light

3. One, Two, Three

・ROAD TO BUDOKAN Episode.0

・Behind The Scenes of THE WILL RABBITS

・ジェンガ

・SORRY, IM A GENIUS

・BYE BYE

-初回封入特典-

ラビッツロト抽選番号付き応募券

※「ラビッツロト」は初回封入特典となります。

LIVE盤:CD+Blu-ray (スマプラ対応)

品番:AVCD-61339/B

価格:¥7095(税込)

-CD-

※AVCD-61338/B~Cと収録内容共通

-Blu-ray-

※AVCD-61338/B~Cと収録内容共通

-初回封入特典-

ラビッツロト抽選番号付き応募券

※「ラビッツロト」は初回封入特典となります。

CD盤:CD (スマプラ対応)

品番:AVCD-61340

価格:¥1375(税込)

-CD-

1. BYE BYE

2. Green Light

3. One, Two, Three

All Songs Produced by Chaki Zulu

RABBITS RADIO

-初回封入特典-

ラビッツロト抽選番号付き応募券

※「ラビッツロト」は初回封入特典となります。

Official HP : https://novelcore.jp/