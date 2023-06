乃木坂46遠藤さくら 北川悠理と仲良くなった『Out of the blue』MV撮影の思い出

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」。6月22日(木)の放送では、同期で賀喜と同じく2001年生まれの遠藤さくらさんと金川紗耶さん、北川悠理さん、佐藤璃果さんの4人がゲスト出演。6月をもって乃木坂46を卒業する北川さんとの思い出を語り合いました。その前編。●後編はこちら賀喜:北川悠理ちゃんは、6月末をもって乃木坂46を卒業することになっているんですよね。北川:そうなんです……。今も寂しい気持ちでいっぱいなんですけど、夢を叶えるために海外に留学に行く予定です。頑張ります!4人:頑張って! 見守っているよ。北川:ありがとう! 夢を叶えて戻ってきたら、また会いたいです。4人:絶対会おうね!賀喜:振り返ることがいっぱいありすぎて困ると思うんだけど……悠理ちゃんが乃木坂46の4期生として加入することが決まったときの思い出とかある?北川:オーディションのときは緊張しすぎてあんまり記憶がないから、お見立て会でみんなで自己紹介の練習をしたところがすごい印象に残ってる。賀喜:懐かしい。北川:懐かしいよね~。金川:お見立て会のときに、ポーズやらなかった? いまだに記憶に残ってる。北川:やったね! どんなポーズした?金川:たぶんダブルピースかな?4人:あ~覚えてる!北川:私、全然思いつかなくて……ただ、胸に手を当てた。賀喜:懐かしい~。私は悠理ちゃんが自己紹介をしていたときのこと覚えているよ。すっごく不思議な……「空が好きで」みたいな話をしていて。空の絵を見せてくれたんだけど、色鉛筆で描いてあったから見えなくて……(笑)。北川:懐かしいー! すごいね、自分でも忘れてた。今、思い出した! 自己PRできるところがなかったから、自分の好きなところじゃなくて好きなものについてしゃべろうと思って、空の話をしようってなった。賀喜:そこからいろいろあったもんね。北川:本当にいろいろあったよね。賀喜:さくちゃんは、思い出はどう?遠藤:私は『Out of the blue』(26thシングル「僕は僕を好きになる」に収録の4期生曲)かな。(MVでは)私と悠理ちゃんは争いごとに参加しない役だったから、みんなが撮影している間ずっと旅館の部屋にいて。朝も早かったから……同じ部屋で、同じ布団で2人で寝て(笑)。ほぼ旅行だったよね。北川:私たち本当に旅行で(笑)。だって撮影シーンも、マッサージチェアに座ってお団子を食べるとかで。遠藤:本当に2人で旅行に行っていました。賀喜:うちらは、枕投げして壁をぶち破ったりして(笑)。北川:だって、最後に行ってびっくりしたもんね。「こんなことになっていたんだ」って。金川:本当に、あれはめっちゃ激しかった。賀喜:ボロボロにしたよ。遠藤:本当にゆっくりしていたね~。北川:そこで仲良くなったイメージ。賀喜:璃果ちゃんは?佐藤:私は途中から加入した“新・4期生”で。そのときも悠理ちゃんはずっと優しく話しかけてくれて、「本当にいい子なんだな」って最初から思った。特に思い出深いのが、昨年のアンダーライブで、『生まれたままで』という曲を悠理ちゃんとWセンターでさせてもらったんですね。それが私はすごく嬉しくて。北川:嬉しかったね~!佐藤:本番中もたくさん目があったし、私はそのときあまりリハーサルに参加できなかったけど……。北川:忙しかったもんね。佐藤:ううん。でもそのときに悠理ちゃんが、「ここはこうだよ、あれが変わってこうなったよ」って教えてくれて。その悠理ちゃんの優しさにたくさん救われたし、悠理ちゃんの笑顔にも救われたので、もっともっと大事な曲になりました。北川:なんかやばい。泣いちゃいそう……。佐藤:大好きだよ!北川:ありがとう。璃果ちゃん大好きだよ(笑)。あ、涙出てきた……。4人:悠理ちゃーん……!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/