乃木坂46北川悠理「夢を叶えて戻ってきたらまた会えるように頑張りたい」賀喜遥香、遠藤さくら、金川紗耶、佐藤璃果と思い出トーク

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」。6月22日(木)の放送では、同期で賀喜と同じく2001年生まれの遠藤さくらさんと金川紗耶さん、北川悠理さん、佐藤璃果さんの4人がゲスト出演。6月をもって乃木坂46を卒業する北川さんとの思い出を語り合いました。その後編。前編では出会ったころと、遠藤さん、佐藤さんの思い出を紹介。後編では続きのトークをお届けします。●前編はこちら佐藤:かっきーは?賀喜:私は、やっぱり誕生日が一緒だからさ。北川:生年月日が丸々一緒って、本当に出会ったことない!賀喜:私も初めて出会った。(誕生日が8月8日で)夏休み中だったから、結構お誕生日を忘れられることが多くて。北川:めっちゃあった~。賀喜:だから、ずっと寂しかったの。だけど、ここに来たら1人じゃないから。悠理ちゃんが……。北川:涙がたくさん出てきちゃった……。4人:悠理ちゃーん……!賀喜:悠理ちゃんが泣いたら、私も泣いちゃいそう……。でも本当に……ケーキを2人で持って、一緒に写真を撮るのとかすごく嬉しかったし。勝手に双子ちゃんみたいな気持ちでいたから、会えなかったとしても、誕生日が来るたびに悠理ちゃんのことを絶対に思い出すだろうなと思って。北川:私も絶対思い出す! みんなの誕生日の度に思い出す!賀喜:嬉しいな~。金川:私は何だろうなー? いろいろありすぎるんだよな~。賀喜:難しいよね。ありすぎて困っちゃう。金川:でも、『ノギザカスキッツ』は結構大変だったじゃん?賀喜:4期生でコントをやる番組ね。金川:その中で、すごい役をやっていたじゃない?北川:やんちゃん(金川さん)「とひな壇を盛り上げよう!」みたいな話をして、「"みんなどうだった?"って聞かれたときに返事しよう!」みたいな同盟を組んでやってたの。金川:やってた(笑)。あとは、悠理ちゃんの歌声にもすごく救われました。賀喜:私も歌声大好き!遠藤:きれいな歌声だよね。金川:本当に、優しさがこもっている歌声というか。誰の心にも響くような歌声を何回も聞かせていただいたから、すごく誇りに思っています!北川:え~すごく嬉しい! また涙が……(笑)。今日ですごく泣いちゃった。賀喜:いっぱい思い出があって語り尽くせないけど、悠理ちゃんは?北川:もう、本当に全部なんだけど……でも、2月の4期生ライブ。みんなでずっと一緒にいることが久々だったじゃない? そこで、「4期生ってすごくいいな~、みんなのこと大好きだな」って。私は自分から「みんな~!」って行けるタイプではあまりなかったから、愛を伝えきれてなかったなって思うんだけど……。でも、本当に「大好きだな」ってすごく思って。好きすぎて、リハーサルで踊っているときに1人で泣いてた……(笑)。4人:そうなんだ……!北川:好きすぎて、本当にみんなと話すのも楽しかったし、みんなが楽しそうに話しているのを同じ楽屋で聞いているのもすごく好きだったから。これから1人になるのが寂しいなって思うけど、みんながいっぱい優しくしてくれたから、その思い出をパワーに変えて頑張りたいなっていう気持ちです……。寂しくなっちゃった。金川:1人じゃないよ。ずっと心は一緒だよ。北川:ありがとう。もう涙が止まらない。遠藤:私も泣けちゃう。北川:ありがとう。みんな大好き、ありがとうね。賀喜:みんな大好きよ。北川:オーディションから5年ぐらいの間に、たくさん幸せをもらって。その幸せをたくさん感じられたのって、応援してくださったみなさんとか、一緒に頑張ってきた4期生とか、支えてくださったスタッフさんとか……本当に誰1人欠けてもこんなに幸せにはなれなかったなって思うから、感謝の気持ちしかなくて。残り短い時間にはなるけど、いっぱい恩返ししたいなって思うし、楽しい思い出を作りたいし。夢を叶えて戻ってきたらまた会えるように頑張りたいなって思っているので、とにかく「大好きです」っていう気持ちをみんなに伝えさせてもらえたら嬉しいです。ありがとう。金川:もうダメだよ~……!北川:みんな泣いてくれた。ティッシュどうぞ。金川:また一緒に踊りたいよ~。北川:踊りたいね……!――ここで『価値あるもの』オンエア賀喜:お届けしているのは、乃木坂46で『価値あるもの』です。この曲は、『新・華の2001年組』のメンバーで歌わせていただいた曲です。4人:はい!賀喜:今日は私がこのメンバーを呼びたいって言わせてもらったんだけど……何かすることが多かったじゃん? だから絶対に話したいと思って!4人:ありがとう。賀喜:まだ1週間あるから! そこでね、思い出とか楽しいこととかいっぱいしてしようね!全員:約束!