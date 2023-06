リーガルリリー「“みんなが歌う”のではなく、“1人1人が歌ってみんなになる”」日比谷野音ライブで試したい初の試み

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。6月22日(木)の放送は、3ピースバンド・リーガルリリーのたかはしほのかさんとゆきやまさんがゲスト出演。5月にリリースされたミニアルバム『where?』について、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が感想を伝え、収録楽曲への思いを聞きました。7月2日(日)に、野外での初単独公演『リーガルリリー YAON 2023』が控えているリーガルリリー。記事の後編では、このライブで『where?』の収録曲「管制塔の退屈」を披露する際にやってみたい初の試みについてのコメントを紹介します。●前編はこちら――“YAON”ワンマンライブで「一緒に歌ってみたい」こもり校長:リーガルリリー先生は、7月2日(日)に日比谷公園大音楽堂(日比谷野音)でワンマンライブをおこなうんですよね。ゆきやま(Dr.):そうなんです~! リハーサルも、ぞくそくと! どしどしと! やっております。こもり校長:野音でライブをするって、どういう思いなんですか?たかはしほのか(Vo.Gt.):日比谷野音に『閃光ライオット』(番組が開催する10代限定の夏フェス)のライブを初めて観に行ったときに、「バンドを結成しよう」という夢ができたんです。そういう思い入れがある場所です。ゆきやま:リーガルリリーが始まった場所、と言っても過言ではない場所でワンマンができるので。こもり校長:特別な場所ですね。ゆきやま:そうですね。私たちにとって原点回帰みたいな場所でもあるので、「いままでのリーガルリリーをちゃんと届けよう」という気持ちがあるんです。それに加えて「新しいものを始めたい」という気持ちもあって……ちょっと語っていいですか?こもり校長:聞かせてください!たかはし:お願いします!ゆきやま:リーガルリリーのライブって多分ちょっと特殊で、お客さんをあまりあおったりしないというか。「声を出して!」とか「手拍子をお願いします!」とかやらないんです。というのも、リーガルリリーの曲が持っている世界観って、“孤独”とか“ひとりぼっち”とかを大切にしていて。なので、「一緒に歌おう!」とかやると、お客さんとの距離が離れるような気がするというか……。たかはし:うんうん。ゆきやま:そういうこともあって、いままでやってこなかったんですけど……今回のミニアルバムの中に「管制塔の退屈」という曲があって、この曲ができてからそれがちょっと変わってきたというか。この曲の中に、“ららら ららら~♪”という部分があるんです。今のは音痴でしたけど(笑)。たかはし:いや、めっちゃうまかった!ゆきやま:ほのかが歌っている部分なんですけど……(笑)。みんなで曲を作りながら話していたんですけど、「ここをお客さんとみんなで歌ったら、曲が完成するんじゃないか」って。「これは、一緒に歌ってみたくない!?」って。こもり校長:お~、うんうん。ゆきやま:それは、“みんなで歌おう”というよりは、“1人1人が歌ったら、みんなになった”という世界観で……。それをちょっと、野音で、願いを叶えたく……! ミニアルバムに入れさせてもらったんですよ!こもり校長:なるほどね~。じゃあ一度、生徒(リスナー)と一緒に聴いてもいいですか?――ここで、「管制塔の退屈」オンエアこもり校長:この曲を聴いて、「すごく広がりが見える」と思ったんです。“そんな夕日を見てた”という歌詞が、高い所から……日が落ちて行く時にブワーっと見渡せる景色をイメージしていたんですけど。「1人がみんなになる」という話を聞いて、ステージの上から……集まった人たちが見えたというか。バラバラに集まっているのではなくて、その景色がすでに1つで。ゆきやま:ああ~! その景色を作りたい……!こもり校長:作れますって!たかはし:それぞれ1人1人が、“ららら~”と歌ったのがここに集まってきた、みたいな空間にしたいな思っていて。こもり校長:だから、声じゃなくてもいいかもしれない。たかはし:気持ち!こもり校長:うん。「歌うのが恥ずかしい」という人もいると思うけど、心の中で全力で叫べば“その1つ”だから。ゆきやま:その通りでございます……!COCO教頭:私はこの5曲の中で、「管制塔の退屈」が一番好きなんです。リーガルリリー:ありがとうございます!COCO教頭:「管制塔」って実際はめっちゃバタバタしているし、それが「退屈」ってどういうことなんだろう? って、まず心を奪われました。ゆきやま先生の説明にあった“ららら”を発することで、退屈どころか一体感……みんなで一緒に乗り越えられるようなものが生まれる、というイメージがすごくできました。ゆきやま:それです! ありがとうございます(笑)。こもり校長:あらためて、野音でのワンマンライブ、楽しんでください!リーガルリリー:はい!リーガルリリーは、6月23日(金)放送の番組内コーナー「閃光LOCKS!」にも出演。『閃光ライオット』への思いを語っています。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/