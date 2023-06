須田景凪「僕の曲って実はめっちゃ簡単」『ダーリン』はアコギ初心者におすすめの楽曲 制作裏話も

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。6月20日(火)の放送は、須田景凪さんがゲスト出演。『ファースト・トーク』をテーマに、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)とともに、10代リスナーが“初めて打ち明ける話”を聞きました。そのなかから、須田さんの楽曲「ダーリン」について、制作の裏話にまで話題が広がった16歳の男性リスナーとのトークを紹介します。須田さんは先日、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」に登場。ボカロP時代に発表した代表曲「シャルル」と、5月にリリースされたメジャーセカンドフルアルバム『Ghost Pop』に収録されている「ダーリン」を披露しました。この2曲は番組で初オンエア後、6月21日に配信リリースされています。こもり校長:今夜は、生徒(リスナー)のキミがまだ誰にも話していない“初めての話(ファースト・トーク)”を聞かせてもらおうと思います!これは、まだ誰にも話していないんですけど……須田景凪先生に憧れて、8月に念願のアコースティックギターを買うことにしました。こもり校長:なんでアコギを買おうと思ったの?リスナー:須田景凪先生がSNSに投稿されている弾き語りの映像を見て憧れて、やってみたいなと思いました。こもり校長:動機がめっちゃいいね! なんで8月なの?リスナー:8月が誕生日なんです。そのタイミングで始めるのがいいかなと思って。須田:いいですね!こもり校長:ギターを買ったら、「須田景凪先生の曲で、これを弾きたい!」ってあるの?リスナー:「ダーリン」とかいいかなと思っています。須田景凪先生のおすすめはありますか?須田:初心者におすすめの曲、ってことですよね? 僕の曲って、実は全部めっちゃ簡単なんです。COCO教頭:えー! 難しく聞こえます。須田:でも、弾き語りしようとすると簡単なんですよ(笑)。さっき言ってくれた「ダーリン」は、コードを4つしか使っていないんですよ。こもり校長:ええっ!?須田:後半でちょっと転調とかはあるんですけど、実はめちゃめちゃ簡単だから。頑張れば3日くらいで弾けるから。校長・教頭:いやいやいや……(笑)。須田:マジでマジで! マジで!こもり校長:いや~、3日は……(笑)。須田:本当に! 本人次第では3日で弾けるから、頑張ってみてほしいです。リスナー:わかりました……!こもり校長:もう頑張るしかないな(笑)。8月に買って、8月中に弾けるようになるかも……!全員:(笑)。須田:9月前半には、SNSに投稿してもらって(笑)。こもり校長:せっかく須田先生にファースト・トークができたし、ギターを買うのも決まっているわけだから……! 「ダーリン」をマジで練習して、SNSにあげようよ!リスナー:はい!須田:楽しみにしています(笑)。――ここで、「ダーリン - From THE FIRST TAKE」オンエアこもり校長:(電話を切って)これって、本当に4つのコードで弾けるんですか?須田:ギターの弾き語りだったら、一応できます。こもり校長:それって、意識的に簡単に作っているんですか?須田:“簡単に”という意識よりも、“そのループ感が気持ちいい”みたいな。そういう感じで作っていますね。こもり校長:それは、降りてくるものなんですか? “そのループ感が気持ちいい”ものが降りてくるのか、頭の中で練り込んでいるのか……?須田:僕は感覚的なものを一旦作って、それを頭の中で考えて、もう1回感覚に落とし込んで……結局気持ちいいほうにいきたいので、両方やります。こもり校長:頭の中で出し入れするタイプですか?須田:めっちゃしますね。考えている時間が一番長いかもしれないです。COCO教頭:どういうときに、降ってくるんですか?須田:あんまり“降ってくる”というのはないんですけど。「今から探しに行くぞ!」という頭になったときは、2、3日とか1週間とか、ずっと探し続けています。COCO教頭:そのマインドに持っていくんですね。須田:そうなんです。ごはん中かもしれないし、お風呂中かもしれないし、寝ようとしている直前かもしれないし……(そのタイミングは)わからないです。こもり校長:それって、アウトプットする作業じゃないですか。インプットするものの中で、一番情報量が多いものは何ですか? 映画なのか、他の人の音楽なのか……?須田:自分にとって、音楽はあまりインプット対象にはならないんです。映画とか漫画とか……視覚的情報がデカいかもしれなくて。音楽を聴くときは、もう「芸術を楽しむぞ」という耳では聴けなくなっている自分がいて(笑)。こもり校長:そうか~(笑)。須田:「どういう仕組みで成り立っているんだろう」って聴いてしまうので。COCO教頭:プロの目線だ(笑)。こもり校長:曲を自分で紐解けますからね。須田:そうですね。「このシンセ何だろう?」とか思っちゃうから(笑)。こもり校長:すごいなぁ。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/