6月28日に生放送されるテレビ東京系の音楽特番「テレ東音楽祭2023夏~思わず歌いたくなる! 最強ヒットソング100連発~」の出演アーティスト第2弾が発表された。

今回出演が明らかになったのはINI、asmi、元光GENJIメンバーである内海光司・佐藤アツヒロ、SUPER BEAVER、Da-iCE、DA PUMP、平井大、モーニング娘。'23の8組。INI、内海光司・佐藤アツヒロ、平井大は「テレ東音楽祭」初登場となる。

番組では内海光司・佐藤アツヒロと、すでに出演が発表されていた20th Century、総合MCの国分太一がコラボ。光GENJIのバックダンサーグループ「平家派」が楽曲「剣の舞」でよみがえる。コラボにはHiHi Jetsもローラースケートで参加する。またモーニング娘。'23は「結成25周年SPメドレー」を12人で披露。第1弾で出演がアナウンスされたNiziUは新曲「COCONUT」、OCHA NORMAはテレビ東京系アニメ「シャドウバースF」のエンディングテーマ「シェケナーレ」を初披露する。

なおTVer、ネットもテレ東、Paravi、テレビ東京YouTube公式チャンネルでは事前番組「インフルエンサー歌バトル!勝てばテレ東音楽祭」を配信中。事前番組では歌唱力に自身のあるインフルエンサーたちが、「テレ東音楽祭」本編への出演を懸けてあらゆる特技を織り交ぜたパフォーマンスを披露する。

テレビ東京系「テレ東音楽祭2023夏~思わず歌いたくなる! 最強ヒットソング100連発~」

2023年6月28日(水)17:30~22:24

<出演者>

総合MC:国分太一

進行:田中瞳(テレビ東京アナウンサー)

第1弾アーティスト

新しい学校のリーダーズ / ano / imase / AKB48 / .ENDRECHERI. / OCHA NORMA / 関ジャニ∞ / Kis-My-Ft2 / 米米CLUB / THE RAMPAGE from EXILE TRIBE / 斉藤由貴 / 酒井法子 / 櫻坂46 / 篠原涼子 / ジャニーズWEST / 湘南乃風 / スキマスイッチ / Sexy Zone / DEAN FUJIOKA / 20th Century / Travis Japan / NiziU / NEWS / 乃木坂46 / HiHi Jets(ジャニーズJr.) / BE:FIRST / 日向坂46 / FANTASTICS from EXILE TRIBE / 松本英子 / 緑黄色社会 / LIL LEAGUE from EXILE TRIBE / LUNA SEA

第2弾アーティスト

INI / asmi / 内海光司・佐藤アツヒロ / SUPER BEAVER / Da-iCE / DA PUMP / 平井大 / モーニング娘。'23