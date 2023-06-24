畑健二郎原作によるTVアニメ「トニカクカワイイ 女子高編」の本PVが公開された。

PVは榎木淳弥演じるナサが女子高で赴任の挨拶をする場面からスタート。女子高生たちに囲まれるナサに対して、鬼頭明里演じる司は冷静を装いつつも内心落ち着かない様子で……。そのほか「トニカクカワイイ ～制服～」の放送が、6月30日からTOKYO MX、BS11で決定した。

「トニカクカワイイ」はとにかくかわいい美少女・司と、彼女に一目惚れした少年・星空（ナサ）の新婚生活を描く夫婦コメディ。「女子高編」は8月2日にAT-Xで放送スタートするほか、7月12日からはｄアニメストア、U-NEXT、アニメ放題ほかで順次先行配信される。

アニメ「トニカクカワイイ 女子高編」

放送情報

AT-X：2023年8月2日（水）より毎週水曜日22:30～

配信情報

定額見放題サービス

dアニメストア、U-NEXT、アニメ放題：2023年7月12日（水）12:00～先行配信開始、隔週水曜日更新

ABEMAプレミアム、Hulu、FOD、DMM TV：2023年７月15日（土）12:00～配信開始、隔週土曜日更新

都度課金サービス

Prime VIdeo、Google Play、ビデオマーケット、music.jp、クランクイン！ビデオ、バンダイチャンネル：2023年７月15日（土）12:00～配信開始、隔週土曜日更新

J:COMオンデマンド、イッツコムオンデマンド、TELASA、milplus：2023年7月15日（土）24:00～配信開始、隔週日曜日更新

スタッフ

原作：畑健二郎（小学館「週刊少年サンデー」連載中）

監督：博史池畠

シリーズ構成：兵頭一歩

キャラクターデザイン：佐々木政勝

プロップデザイン：岩畑剛一、鈴木典孝

色彩設計：歌川律子

美術監督：渋谷幸弘

美術設定：中島美佳、益田賢治

特殊効果：福田直征

撮影監督：芹澤陽香

3DCG監督：山崎宏平

編集：関一彦

副監督：須藤典彦

音響監督：本山哲

音楽：エンドウ.

アニメーション制作：Seven Arcs

製作：トニカクカワイイ製作委員会

キャスト

由崎司：鬼頭明里

由崎星空：榎木淳弥

有栖川要：芹澤優

有栖川綾：上坂すみれ

月光輝夜：佐倉綾音

白銀刃：長江里加

都春：林鼓子

宇佐美潮：羊宮妃那

紅蛍：松田彩音

犬養葉加瀬：上田瞳

二子玉ジェシー：前田佳織里