瀬尾公治原作によるTVアニメ「女神のカフェテラス」第2期が、2024年に放送決定。第2期放送決定ビジュアルとPVが公開された。
4月にMBS、TBS系全国28局ネット「スーパーアニメイズム」枠で放送がスタートし、本日最終回を迎えた「女神のカフェテラス」。ビジュアルにはヒロイン5人が、2期の放送を知らせる姿が描かれた。詳細は続報を待とう。
「女神のカフェテラス」は、海辺にある古びた喫茶店・Familiaを舞台に、東大現役合格の秀才・粕壁隼と5人のヒロインとの共同生活を描くシーサイドラブコメディ。主人公・粕壁隼役は水中雅章、小野白菊役は和氣あず未、月島流星役は山根綺、鶴河秋水役は鈴代紗弓、鳳凰寺紅葉役は瀬戸麻沙美、幕澤桜花役は青木瑠璃子が担当した。
TVアニメ「女神のカフェテラス」
スタッフ
原作：瀬尾公治（講談社「週刊少年マガジン」連載）
監督：桑原智
シリーズ構成：大知慶一郎
キャラクターデザイン：野口征恒
音楽：兼松衆、櫻井美希
アニメーション制作：手塚プロダクション
キャスト
粕壁隼：水中雅章
小野白菊：和氣あず未
月島流星：山根綺
鶴河秋水：鈴代紗弓
鳳凰寺紅葉：瀬戸麻沙美
幕澤桜花：青木瑠璃子
粕壁幸子：伊倉一恵
(c)瀬尾公治・講談社／「女神のカフェテラス」製作委員会・MBS