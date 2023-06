リーガルリリー「初めて“緊張”というものを知った場所」10代限定夏フェス『未確認フェスティバル』の思い出

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。6月22(木)の放送は、3ピースバンド・リーガルリリーのたかはしほのかさんとゆきやまさんがゲスト出演。番組との“縁”やこの日のテーマ『未来があいまい相談室』について、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)の質問に答え、10代を振り返りました。こもり校長:リーガルリリー先生は……今年、(番組が開催する)10代限定の夏フェス『閃光ライオット』が復活するんです。2014年に一旦幕を閉じて、その意志を引き継いで翌年に始まった『未確認フェスティバル2015』の準グランプリがリーガルリリー先生です。だから、我が校とは縁がある……!たかはしほのか(Vo.Gt.):随分と(笑)。こもり校長:当時のことは、覚えていますか?ゆきやま(Dr.):鮮明に覚えていますし、いまでも記憶の宝箱みたいなところに大事に入れてあります。こもり校長:緊張はしましたか?たかはし:初めて、“緊張”というものを知った場所だったかもしれない。「いままでのものは、緊張じゃなかったわ」って思うぐらいのものでしたね。COCO教頭:貴重な体験!こもり校長:今夜の授業テーマが『未来があいまい相談室』なんですけど、10代のときの“未来へのビジョン”はどんな感じでしたか?ゆきやま:ほのかは、ずっとバンド一直線だったよね。たかはし:そうだね。バンドしかすることがなくて、もうずっとバンドをしてましたね。ゆきやま:私は、バンドをやりながら大学の受験勉強もしていました。それこそ、その2つを行き来しながら生活してたので、ボンヤリとはしてない気がしつつも……(未来へのビジョンは)1つではなかったですね。こもり校長:両方にやりたいことが明確にあって、その方向に進みながら……?ゆきやま:そうですね。両方に進みながら……という感じでした。こもり校長:生徒(リスナー)のなかには、気持ちが定まっていなかったり、やりたいことはあるけど「その先はどうなんだろう?」と不安を抱えている人もいると思うんです。そういうときって、心が安定しないというか。ゆきやま:時間が長く感じたりね。こもり校長:そうですよね。未来があいまいで悩んでいる生徒は、学校掲示板で教えてほしい! リーガルリリー先生とともに、相談に乗っていきたいと思います。この日の放送では……・「ミュージシャンになる夢とラジオディレクターになる夢があって、どちらかに絞りたいけど何をすればいいかわからない」という12歳・「どうしたら、自分のやりたいことや夢が見つかりますか?」という15歳と電話をつなぎ、リーガルリリーの2人が自身の経験を踏まえてアドバイスを送り、リスナーの悩みに寄り添いました。リーガルリリーは、5月にミニアルバム『where?』をリリース。7月2日(日)に初単独野外公演『リーガルリリー YAON 2023』を日比谷公園大音楽堂(日比谷野音)で開催します。詳細はオフィシャルサイトまで。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/