KANA-BOON谷口鮪「下手でもかっこいい楽器です！」ギターを“上手に弾きたい”10代にアドバイス

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。松田部長(東京ダイナマイト・松田大輔)が担当する「松田LOCKS!」(毎週水曜放送)のコーナーでは、毎月1組のアーティストが登場し、リスナーの相談にアドバイスと1曲を届けています。6月のマンスリーアーティストは、4ピースロックバンド・KANA-BOONの谷口鮪さん(Vo./Gt.)です。6月21日(水)の放送では、"ギターの音がうまく出せない"という10代リスナーの相談に回答しました。先日、日比谷野音のライブに行ってきました! 初めて見に行ったKANA-BOONのワンマンライブです。知らない曲もあったけど、すごく楽しくて最高でした!そこでされていたヒーローの話に感激し、元からバンドを組みたいと思っていたけど、私も鮪先生のような意志を持って音楽をしたいと思いました。そこで鮪先生に質問です。最近ギターを始めたのですが、小さくてぼやんとした音しか出ません。上手に弾くコツを教えてください。谷口鮪:日比谷のライブに来てくれたと。ありがとうございます! うれしいですね。俺たちはいつでもライブしてるので、またいつでも都合の良いときに遊びに来てください。ギターを始めたけど、小さくてぼやんとした音しか出ない……なぜだろう? ちょっと、ビクビクしてるのかな? ギターは思いっきり弾くといいですよ。最初はそんなに丁寧に演奏しなくたっていいですよ!他の楽器と違うところ……? 例えば、ピアノとかと違うところは、ギターっていうのは下手でもかっこいいんですよ。下手でもかっこよく見えるんですよ。僕たちのライブを見てくれたからわかると思うけど、俺は"ヒーローっていう存在になりたい"って言ったんだけど、俺すげ〜ギター下手なんです(笑)。(メンバーの)古賀はうまいんですけどね、俺はギター全然上手くないんですよ。でも、なんかかっこいいでしょ? ジャカジャカってかき鳴らしてる姿が。だから意外とね、そんな別に上手く弾こうって考えなくても、ジャカジャーンって大きい音をもう思いっきり躊躇なく鳴らしたら自然とかっこよくなるから。下手でいいんですよ、ギターは。下手でもかっこいい楽器です!この曲はギターを練習するのが楽しいんじゃないかなっていうことと、ヒーローっていうワードが出てくるので選びました。今回、選曲された「BABY BABY」は、6月14日(水)リリースのコンセプトアルバム『恋愛至上主義』に収録されています。詳細はオフィシャルサイトまで。「松田LOCKS!」の詳細は、番組の特設サイトをご確認ください。