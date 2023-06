Saucy Dog石原慎也 地元の有名人に!?「300mおきぐらいに声をかけられる…！」

Saucy Dogのボーカルギター・石原慎也がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! Saucy LOCKS!」。6月21日(水)の放送で、帰省した際のエピソードと、プライベートで見られると恥ずかしい行動について話していました。石原:この前、ちょっと休みをいただいたときに地元に帰ったんです。自分で言うのもなんだけどね、やっぱり(島根県出身のメンバーがいる)『Saucy Dog』、『Official髭男dism』、『Omoinotake』らへんは、島根の人からすると……スーパースターなわけですよ!!! (笑)。「さすがだな」って思ったのが、300mおきぐらいに声をかけられる……!うちの母親と父親と3人でスーパーに行ったときも、奥様に声をかけられました。「娘さんとかから(僕たちのことを)聞いたんですか?」みたいに聞いたら「いや、私が大ファンで」って言ってくださって。ラジオも聴いてくれてるらしいんすよ(笑)。あんまり下手なことは言えないね。本当にありがとうございます!そんな中で、これは有名なミュージシャン、アーティスト……“有名な方あるある”かもしれないんですけど、コンビニで大量買いしてるときは、あんまりファンの人に見られたくないなというか……。この前も、『ドラゴンボール』のウエハースをめちゃめちゃ大量に買ってたんです(笑)。そしたらファンの子たちに見られてて「ちょっと、あれあれ」みたいな。「ちょっと待って。 今のタイミングじゃない……!」と思って、ちょっと恥ずかしかったです。あんまり気にしないかもしれないんですけど、多分、表に立つ人からしたら「この時間にカツ丼食うんだ」とか「コンビニの弁当食べるんだ」とか(知られるのは)、ちょっと恥ずかしいです(笑)。Saucy Dogは、7月19日(水)に7th Mini Album『バットリアリー』リリース。この日の放送では、6月28日(水)に先行配信とミュージックビデオが公開される「魔法が解けたら」をオンエアしました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/