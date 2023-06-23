武内直子原作によるアニメ「劇場版『美少女戦士セーラームーンCosmos』」より、各キャラクターの変身シーンをまとめた“メイクアップショートPV企画”の第5弾「セーラー火球編」が公開された。

「セーラー火球編」では、銀河最強の敵・セーラーギャラクシアに母星を襲われ、地球にやってきたキンモク星のプリンセス・火球皇女の変身シーンが収められている。オリエンタルな雰囲気漂うサウンドと、キンモクセイや冬牡丹が描かれる華やかな演出の中セーラー火球へとメイクアップ。「キンモクスターの守護戦士・セーラー火球。お前たちの相手よ」という力強いセリフで映像は締めくくられた。

「劇場版『美少女戦士セーラームーンCosmos』」では「美少女戦士セーラームーン」シリーズ最終章のシャドウ・ギャラクティカ編を展開。後編は6月30日に公開される。

「劇場版『美少女戦士セーラームーンCosmos』《前編》」「劇場版『美少女戦士セーラームーンCosmos』《後編》」

前編公開日：公開中

後編公開日：2023年6月30日（金）

スタッフ

原作・総監修：武内直子

監督：高橋知也

脚本：筆安一幸

キャラクターデザイン：只野和子

音楽：高梨康治

美術監督：空閑由美子（スタジオじゃっく）

アニメーション制作：東映アニメーション、スタジオディーン

配給：東映

キャスト

三石琴乃、野島健児、福圓美里、金元寿子、佐藤利奈、小清水亜美、伊藤静、皆川純子、大原さやか、前田愛、藤井ゆきよ、水樹奈々、井上麻里奈、早見沙織、佐倉綾音、林原めぐみ、小泉瀬奈、村瀬歩、日笠陽子、伊瀬茉莉也、工藤晴香、三上枝織、伊藤かな恵、水沢史絵、小松由佳 ほか

(c)武内直子・PNP/劇場版「美少女戦士セーラームーンCosmos」製作委員会