京本大我(SixTONES)が、8月16~18日に東京・東京国際フォーラム ホールAで開催されるコンサート「ディズニー・ブロードウェイ・ヒッツ feat. アラン・メンケン supported by ディズニー★ JCB カード」に出演する。

2022年7月に開催予定だったが、出演者の新型コロナウイルス陽性反応が確認されたことにより延期となっていたこのコンサート。過去にはアメリカ・ボストンのBoston Symphony Hallやイギリス・ロンドンのRoyal Albert Hall、そして日本では2019年と2020年に行われ、ディズニーミュージカルの名曲が届けられた。

今回は第1幕と第2幕の2部構成。第1幕では「美女と野獣」でおなじみの「Be Our Guest」や「アラジン」で使用されたバラードソング「A Whole New World」などを生み出したディズニー音楽の巨匠であるアラン・メンケンがパフォーマンスに臨み、第2幕には「ディズニー・オン・ブロードウェイ」のキャストであるアシュリー・ブラウン、カーラ・リンゼイ、ジョシュ・ストリックランド、キシー・シモンズ、マイケル・ジェームズ・スコット、ディズニーミュージカル「ニュージーズ」で主演を務めた京本が出演する。コンサートに向けて京本は「お客様はディズニーファンの方々、アラン・メンケンさんのファンの方々が多いと思いますが、こういった機会は僕自身初めてのことなので、新鮮な気持ちを大事に、3日間あるので、日に日に緊張も溶けていくことを信じて……笑、その日その日の表現で歌えたらいいなと思っています」とコメントしている。

京本大我(SixTONES) コメント

お客様はディズニーファンの方々、アラン・メンケンさんのファンの方々が多いと思いますが、こういった機会は僕自身初めてのことなので、新鮮な気持ちを大事に、3日間あるので、日に日に緊張も溶けていくことを信じて……笑、その日その日の表現で歌えたらいいなと思っています。海外的なグルーブ、アドリブも、僕がやれるかわからないですが、キャストの皆さんから空気だけでもキャッチできたらいいなと思っています。



僕が主演を務めた「ニュージーズ」はまだ日本で1回しか上演されていないため、この作品をまだ詳しく知らない方も多いかもしれないので、「ニュージーズ」の作品の魅力も、伝えられたらと思っています。

ディズニー・ブロードウェイ・ヒッツ feat. アラン・メンケン supported by ディズニー★ JCB カード

2023年8月16日(水)東京都 東京国際フォーラム ホールA

2023年8月17日(木)東京都 東京国際フォーラム ホールA

2023年8月18日(金)東京都 東京国際フォーラム ホールA

<出演者>

アラン・メンケン / アシュリー・ブラウン / カーラ・リンゼイ / ジョシュ・ストリックランド / キシー・シモンズ / マイケル・ジェームズ・スコット

日本人ゲスト:京本大我(SixTONES)

MC:ハリー杉山