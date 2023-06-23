TVアニメ「ようこそ実力至上主義の教室へ 3rd Season」の放送時期が、当初告知されていた2023年内から2024年1月へと変更になったことが発表された。
1年生編のすべてが描かれる「ようこそ実力至上主義の教室へ 3rd Season」。併せて「ようこそ実力至上主義の教室へ」が7月、「ようこそ実力至上主義の教室へ 2nd Season」が9月より再放送されることが決定した。放送スケジュールについては文末で確認を。なお本日6月23日には、衣笠彰梧による原作小説「ようこそ実力至上主義の教室へ 2年生編」の9.5巻が発売された。
TVアニメ「ようこそ実力至上主義の教室へ」
再放送スケジュール
BS日テレ：2023年7月4日（火）毎週火曜日23:30～
TOKYO MX：2023年7月5日（水）毎週水曜日25:00～
AT-X：2023年10月5日（木）毎週木曜日18:00～ ※リピート放送あり。毎週月曜日6:00～、毎週水曜日13:00～
TVアニメ「ようこそ実力至上主義の教室へ 2nd Season」
再放送スケジュール
BS日テレ：2023年9月26日（火）毎週火曜日23:30～
TOKYO MX：2023年9月27日（水）毎週水曜日25:00～
AT-X：2023年11月16日（木）毎週木曜日18:00～ ※リピート放送あり。毎週月曜日6:00～、毎週水曜日13:00～