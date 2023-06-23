多彩なポータブルオーディオ新製品の試聴などが楽しめるイベント「ノムケンLabアカデミー #03」が、東京・秋葉原で6月25日11時～18時に開催される。入場無料だが、1ドリンク500円が別途かかる(任意購入)。主催はオーディオ・ビジュアルライターの野村ケンジ氏。
TBSテレビ「開運音楽堂」のオーディオコーナーや、レインボータウンFM「みケらじ!」、YouTubeチャンネル、コミュニティサイトなど、野村ケンジ氏がさまざまなスタイルで展開しているクロスメディア企画「ノムケンLab!」のリアルイベント。2022年に秋葉原で2回開催しており、「春のヘッドフォン祭」内などでも出張イベントを実施しているが、今回秋葉原で3回目の開催が決まった。
イベントでは、「欲しいと思っているものをゆったりじっくり試聴」、「ミュージシャンやライターが本音の本音でトーク」をテーマに掲げ、人数を限定して参加者1人あたり最低15分以上の試聴時間を確保。ミュージシャンのトークセッションも織り交ぜて進行する予定だ。第3回となる今回は、6つの出展社によって注目製品を取りそろえた。
会場は「1/3rd life 秋葉原(ワンサードライフ アキハバラ)」で、新しい住所は東京都千代田区外神田5-1-10 1F。入場時に消毒への協力を求めるが、マスク着用は任意。多くの入場希望者があった場合は入場制限を行う場合がある。追加の情報や内容の変更については、野村ケンジ氏のTwitterアカウント @nomurakenjiを参照のこと。
タイムスケジュール
- 11時：イベントスタート
- 11時～18時：各出展ブース試聴タイム(各社最短15分以上を確保)
- 12時～17時：トーク(各40～60分)
- 12時～：eイヤ浜ちゃん×野村ケンジ×高橋敦
2023年上半期＝ポタフェス秋葉原で試聴必須のオススメ製品
- 14時～：ワルキューレ・ラストツアー最終日感想
コラボ TWS「TE-D01v-MCD」開発裏話
(ゲスト：高橋敦、プレシードジャパン企画担当)
- 12時～：eイヤ浜ちゃん×野村ケンジ×高橋敦
- 18時：イベント終了
■イベント出展ブランド/出展製品(出展社名50音順)
CHIKYU-SEKAI
- 水月雨 Blessing3、群星-STELLARIS、蘭 - LAN、啓明星-VENUS SIMGOT EW200(日本初披露)、EW100P、EA500 TANCHJIM SPACE、TO2 AUDIO Roam、CHIKYU-SEKAI GXY/COSMOSなど
HIFIMAN JAPAN
- Svanar Wireless(TWS)、EF600、Audivina、ANANDA NANO(未発表新製品)、Arya Organic(未発表新製品)ほか
AVIOT
- WA-Z1PNK、TE-Z1PNK、TE-J1、TE-D01v-MCD(『マクロス Δ』モデル※展示のみ)ほか
ミックスウェーブ
- HiBy新DAP、Beat Audio新ケーブル、Camfire Audio Andromeda ES/Solaris SH、64 Audio U4sほか
MUSIN
- ibasso DX320MAX、IT05、SR3、Shanling M9plus、ME900、EC3
特設コーナー出展ブランド
- YAXI：開発中のゼンハイザーHD650用イヤーパッドなど
- オトモノ(CAMPFIREコミュニティ)：イヤホン等の製作を予定する新コミュニティ。開発中の製品を試聴展示
イベント使用機器
- JBL：IRX108BT-Y3 (PAスピーカー)
- オーディオテクニカ：サウンドバーガー