ラ・リーガは22日、2023-24シーズンの日程を発表した。

2022-23シーズンのラ・リーガは、バルセロナが4シーズンぶり通算27回目となるタイトルを獲得して終了した。熾烈な残留争いの末、バジャドリード、エスパニョール、エルチェが“セグンダ”に降格。代わってグラナダとラス・パルマス、さらに昇格プレーオフを勝ち抜いたアラベスが“プリメーラ”に参戦する。

新シーズンのラ・リーガは8月の第2週目の週末(11日〜14日)に幕が上がり、2024年5月の最終週(24日〜27日)に閉幕する。2022-23シーズンの王者であるバルセロナは、ヘタフェとのアウェイゲームが開幕戦となった。レアル・マドリードは敵地でアスレティック・ビルバオと対戦。日本代表MF久保建英が所属しているレアル・ソシエダは、ホームにジローナを迎える。

また、新シーズン最初の“エル・クラシコ”は10月の最終週末にあたる第11節、バルセロナのホームで開催される。レアル・マドリードのホームゲームは4月に突入した第32節の開催に。両クラブが優勝を争っていた場合、タイトルの行方を占う重要な一戦となる可能性が高い。

レアル・ソシエダとアスレティック・ビルバオの“バスク・ダービー”はシーズン序盤の第8節に予定されている。こちらはレアル・ソシエダの本拠地『レアレ・アレーナ』にて開催予定だ。リターンマッチは年を跨いだ第20節に実現し、アスレティック・ビルバオの本拠地『サン・マメス』にて行われる。

2023-24シーズンのラ・リーガ開幕カード、および主要ダービーマッチの開催スケジュールは下記の通り。

◆■ラ・リーガ 開幕カード

▼8月11日〜14日

※詳細日時は未定

アルメリア vs ラージョ・バジェカーノ

アスレティック・ビルバオ vs レアル・マドリード

アトレティコ・マドリード vs グラナダ

セルタ vs オサスナ

セビージャ vs バレンシア

ラス・パルマス vs マジョルカ

ヘタフェ vs バルセロナ

ビジャレアル vs ベティス

レアル・ソシエダ vs ジローナ

カディス vs アラベス

◆■主要ダービー日程

▼9月22日〜25日

第6節 アトレティコ・マドリード vs レアル・マドリード(マドリード・ダービー)

▼9月29日〜10月2日

第8節 レアル・ソシエダ vs アスレティック・ビルバオ(バスク・ダービー)

▼10月27日〜30日

第11節 バルセロナ vs レアル・マドリード(エル・クラシコ)

▼11月10日〜13日

第13節 セビージャ vs ベティス(セビージャ・ダービー)

▼2024年1月12日〜15日

第20節 アスレティック・ビルバオ vs レアル・ソシエダ(バスク・ダービー)

▼2月2日〜5日

第23節 レアル・マドリード vs アトレティコ・マドリード(マドリード・ダービー)

▼4月19日〜22日

第32節 レアル・マドリード vs バルセロナ(エル・クラシコ)

▼4月26日〜29日

ベティス vs セビージャ(セビージャ・ダービー)

【画像】ラ・リーガの開幕カード一覧