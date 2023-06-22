ヤマザキコレ原作によるTVアニメ「魔法使いの嫁 SEASON2」の第2クール放送開始日が、10月5日に決定した。

アニメ「魔法使いの嫁 SEASON2」の第2クールは、毎週木曜22時からTOKYO MX、BS11、サンテレビ、KBS京都で放送。配信はPrime Video、Leminoにて行われる。放送開始日決定と合わせて、第2クールのオフィシャルティザー映像も解禁。新規カットで構成された映像は、封鎖された学院を舞台に、チセのクラスメイトであるフィロメラ・サージェントを巡る新たな物語の幕開けを予期させる内容となっている。

TVアニメ「魔法使いの嫁 SEASON2」第2クール

放送情報

TOKYO MX：2023年10月5日（木）より毎週木曜日22:00～

BS11：2023年10月6日（金）より毎週金曜日23:00～

サンテレビ：2023年10月5日（木）より毎週木曜24:30～

KBS京都： 2023年10月5日（木）より毎週木曜24:00～

配信情報

Prime Video / Lemino

スタッフ

原作：ヤマザキコレ「魔法使いの嫁」（ブレイドコミックス／マッグガーデン刊）

監督：寺澤和晃

脚本：高羽彩、米内山陽子、西中千晶

キャラクターデザイン：加藤寛崇

総作画監督：徳岡紘平

色彩設計：小針裕子

美術監督：田村せいき

撮影監督：鈴木麻予

CGIディレクター：宮地克明

特殊効果：チップチューン

編集：今井大介

音楽：松本淳一

音楽制作：フライングドッグ

音響監督：はたしょう二

音響効果：出雲範子

音響制作：サウンドチーム・ドンファン

アニメーション制作：スタジオカフカ

製作：魔法使いの嫁製作委員会

キャスト

羽鳥チセ：種崎敦美

エリアス・エインズワース：竹内良太

ルツ：内山昂輝

シルキー：遠藤綾

ルーシー・ウェブスター：津田美波

フィロメラ・サージェント：河瀬茉希

リアン・スクリム＝ジョー：山下誠一郎

ゾーイ・アイビー：小林大紀

ヴェロニカ・リッケンバッカー：上田麗奈

アイザック・ファウラー：西山宏太朗

ミハイル・レンフレッド：日野聡

アリス・スウェーン：田村睦心

ヴァイオレット・セント＝ジョージ役：山下大輝

ジャスミン・セント＝ジョージ役：田中美海

メイ・アウトウッド役：夏谷美希

エイプリル・アウトウッド役：内山茉莉

ナルシス・モーム役：鳥海浩輔

ライザ・クウィライン役：小山茉美

リズベス・サージェント役：定岡小百合

※種崎敦美の崎はたつさきが正式表記。

(c)2022 ヤマザキコレ/マッグガーデン・魔法使いの嫁製作委員会