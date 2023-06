「あのころの夏を思い出す」「夏を好きにさせる」“夏至の夜”を彩るHYの楽曲たち

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。6月21日(水)の放送は、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)のオープニングトークがきっかけとなり、HYの楽曲とともにお届けしました。この日の番組テーマは『もう夏が楽しみすぎる!!!』です。校長と教頭が“夏”についてトークをしていたところ、HYの楽曲が話題に。2人の「夏とHY」の価値観が一致し、 “夏へのワクワク”と“HYの楽曲の良さ”を語り合う2時間になりました。オープニングトークの一部を紹介します。――「夏が来たな」と感じるタイミングは?こもり校長:夏、好き?COCO教頭:めっちゃ好き。世界でいちばんこの時季が好き!こもり校長:本当? 俺はどうも夏が好きじゃないのね。そもそも冬から春が好きだからね。COCO教頭:あ~真逆だわ。こもり校長:というか、もう夏なのかな? もう暑くない?COCO教頭:まだじゃない? でも今日は夏至だから、暦の上では「夏が始まるんじゃん」ぐらいの感じだけど。こもり校長:ハーパン(ハーフパンツ)、サンダルを履いている人も増えてきたよね。COCO教頭:そうだね。私のなかでは、自分の家の冷凍庫にアイスをストックし始めたら「夏がきたな」って感じなの。こもり校長:あー……俺はそもそも夏が好きじゃないから、“夏を始める”感覚がわかんないんだよね。俺の定義としては……俺は年中ニット帽を被っているんだけど、「ニット帽暑くないですか?」って言われ出したら「夏だな」という感じ。COCO教頭:人から言われて、初めてそう感じるんだ(笑)。自分で感じるわけではないんだね。こもり校長:そうそう(笑)。夏を感じる瞬間はある?COCO教頭:そうだなぁ~、曲とか、ドライブに行くときに……。こもり校長:曲が(季節によって)変わるってこと?COCO教頭:そうそう。あとは、「冷たい食べ物が多くなってきたな」、「おそうめんとか、ざるそばとかいきたいな」ってなったら、ちょっと夏を感じてるかな。こもり校長:じゃあ、あるの? “夏、来たな”曲。COCO教頭:あるよ。「これですよ!」という曲があるから、かけちゃっていいですか? COCO教頭の“夏、来たわ”曲、お願いします!――ここで、HY「AM11:00」オンエアこもり校長:(イントロを聴いて)ちょっと待ってよ! めっちゃいい曲じゃん!COCO教頭:好き!?こもり校長:むっちゃ好きよ! これは、たしかに夏かもしれない!COCO教頭:でしょ! これは世代を超えていい曲なのよ!こもり校長:うわ~! 一旦ごめん! 聴かせて!!――オンエア後……こもり校長:俺ね~「夏、好きじゃない」って言ったけど……好きかも!COCO教頭:でしょ! この曲はヤバいでしょ!こもり校長:ヤバい! めっちゃ歌ってるもん。COCO教頭:20年前(2003年リリース)の曲なんだけど、(校長との)9年の(年齢)差を埋めてくるってすごいよね。こもり校長:校長もHY先生大好きなのよ。(「AM11:00」のほかに)自分の10代を彩ってくれた曲があるんだけど、もう1曲いってもいい!?――ここで、HY「366日」オンエアこもり校長:(イントロを聴きながら)中学生のとき、所沢(埼玉県)のほうに住んでいて西武新宿線に乗っていたのよ。スタジオに行くときは、いつも高田馬場駅から乗っていたんだけど……高田馬場駅はホームが外なのね。COCO教頭:しゃべり速っ。こもり校長:この曲を聴いたのは夏ぐらいかな。レッスンが終わって、暗がりでサラーマンに混じってこの曲を聴きながら、「好きってなんだろう」とか……はい(歌が始まる)。――オンエア後……こもり校長:今日は「HY NIGHT」ではなく、ちゃんと授業(テーマ)があります(笑)。校長と教頭が“あの頃の夏”に浸りすぎて……(笑)。ちゃんと授業もやるから!COCO教頭:(笑)。――20分後……こもり校長:あのね……ちょっと信じられないことが起きていて(笑)。職員(スタッフ)がツイッターで“HY先生の曲をかけています”って言ったら、なんと! HYのオフィシャルさんがリツイートしてくれました。届いています!COCO教頭:ヤバすぎ!こもり校長:なので……今日の授業テーマは『もう夏が楽しみすぎる!!!』なんだけど、この授業テーマの主題歌がHY先生に決まりました(笑)。COCO教頭:最高です……! めちゃめちゃ嬉しいわ(笑)。こもり校長:俺、やっぱ夏好きです!この日の放送では……・「8月に、初めて家族みんなで行く夏フェスが楽しみです!」という17歳・「学校祭で放送するラジオの準備が楽しみです!」という16歳・「初めてできた彼氏と、泊まりのドライブでひまわり畑に行くのが楽しみです!」という17歳と電話をつなぎ、HYの楽曲をオンエアしながらリスナーの夏へのワクワクを共有しました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/