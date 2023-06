INI髙塚大夢「10代のときはひねくれが強かった」メンバーとの出会いで変わったこと

11人組グローバルボーイズグループ・INIの髙塚大夢がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! INI LOCKS!」。6月20日(火)の放送では、番組が用意したテーマについて、10代のころと現在を比較して変化があったかを考えてみました。髙塚:INIのニューシングル『DROP That』(5月24日リリース)は、INIの第2章の幕開けとなる作品です。今夜は、髙塚大夢の10代を“第1章”、20代を“第2章”として、“過去”と“今”を比較してどう変わったのか? また、変わってないのか? を話していきたいと思います。箱の中にテーマを書いた紙が入っているので、それを引いてお話ししていきたいと思います! 何が出るかな……? (1つ目のテーマは)『好きなもの』です!髙塚:『好きなもの』が10代と20代で変わったか、ってことでしょ? ぶっちゃけて言いますと……う〜ん、ほぼ変わってないね。なんと言っても音楽! 音楽と生き物系? が、ちっちゃい頃からとにかく好きだったんですよ。だから、自分の軸はこの2つだって思ってる!今はINIになったから、仕事は音楽でそれ以外の趣味は生き物、みたいな感じになってますね。その2つが軸にあったけどジャンルが全然違うから、そういう意味で夢に悩んだときとかはありましたね。新しく増えたものもあるんですよ。それが、インテリアとか、家具とか、雑貨系だね。INIになって1人暮らし始めてから、自分で部屋とかを考えるようになって。家具とかも、自分の部屋の大きさとかに合わせて選んだりしてるうちに、本当にすごく好きになりました。オフの日には、インテリアショップとかにササーっと行っちゃって……暇さえあれば、そういうの見るようになりましたね。髙塚:(2つ目のテーマは)『人間関係』! 難しいのを引きますね(笑)。人間関係か、どうだろうな……変わったのかな? でも、変わってはいないと思うね。僕は10代のときから、一言で言うと“ザ・人見知り”っていう感じでした。初対面ではなかなか仲良くなることができなくて、深く関わるとめちゃめちゃ仲良くなっていくみたいな感じですね。でも、それは今も変わらずですね。初めて会ったりすると、どうしてもすごく気を使ってしまうっていうか、考えすぎちゃうんですよね。「こういう反応したら、嫌な思いさせてしまうかな」とか、「こういうことをしてないといけないよな」とかいろいろ考えちゃう結果、あんまり言葉が出てこないことがありますね。個人的にはあまり人見知りではないと思ってたんだけど、友達に「大夢って、たくさん人がいるところ、なんか苦手だよね」みたいなことを言われて、「自分はそういう人なんだ」って初めて気づきました……(笑)。髙塚:次は……『性格』! 性格も人間関係と一緒で、変わらない気がします。割と内気な部分が多いのかなって思います。でも……10代のときは、ひねくれが強かったね(笑)。何に対しても。褒められても、「ほんとにそう思ってんのかよ」みたいに思ってしまったり。何をやるにしても、すごくマイナスから入ってしまう部分がありましたね。でも最近はそうじゃなくて、褒めてもらったときとかは素直に「ありがとうございます」って受け入れられるようになりました。周りにそういう人が多いっていうのもありますね。INIになって、感謝を素直に伝えられるような人が周りに結構多くなって、自分もそういう人になりたいなって思って、意識的にするようになっていった気がします。髙塚:今夜は髙塚大夢の10代を“第1章”、20代を“第2章”として、“過去”と“今”を比較してきたんですけれども。総じて言うと、自分で言うのもあれだけど「大人になったなー」って感じですね(笑)。こう見えて、僕ももう24(歳)ですから! 社会人で言っても2年目の代ですからね。でも、「大人になっていくもんだな」とは思うけど、「好きなものとか趣味とかは、変わんなくていいのかな」って思ってる。生徒(リスナー)のみんなも、わざわざ見栄を張って変えようとしなくてもいいのかなって思います。大人になっても、ちっちゃい子が好きなようなことをすごい本気でやってる人とかいっぱいいるじゃん。そういう人って本当にカッコいいなって思うし、「いつまでも子どもみたいなことやってんな」って言う人は誰もいないと思うから。そういう気持ちを大事にできたらいいなと思います!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/