Mrs. GREEN APPLE「実は高所恐怖症」「焚火の煙で“燻製”に」 新曲『Magic』MV撮影秘話

Mrs. GREEN APPLEがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」。6月19日(月)の放送では、13日(火)に配信リリースされた新曲『Magic』とそのミュージックビデオについて語りました。大森元貴 (Vo/Gt):今夜は、僕たちの新曲『Magic』と『Magic』のミュージックビデオについてお話ししていこうと思います! この楽曲は、いまテレビで放送されていますコカ・コーラのCMに起用されています。聴いたことあるかな? チラッと見かけたことがあったら嬉しいな。藤澤涼架 (Key):みんな聴いてくれたかな~?大森:この楽曲は……いつ作った? 今年に入ってですよね?藤澤:そうですね。大森:結構バタバタしたなかで作りましたけど。まず、お話をコカ・コーラさんからいただきまして。ついに来たか、と!藤澤:だって大森先生は、ほんっ当にずっとコーラが大好きで。若井滉斗 (Gt):ずーっと飲んでるよね。大森:本当だからね! 本当によ!藤澤:いつ何時でも!若井:移動中もそうだし、現場でもそうだし。お家にも、巨大なコカ・コーラが何本も常備されてたりとか。大森:最近、巨大なのやめたのよ。小さいのでたくさん飲むようにしてる。若井:あ、そうなんだ! スタイル変えたんだ(笑)。大森:『Magic』のミュージックビデオも、この曲の配信リリース日に公開になりました。みなさん、もうご覧になられたかな?若井:観てくれたでしょう!大森:壮大な景色のなか、結構大きい感じでストーリーがあるようなMVでね。意外と久々な世界観というか、ここまでバーンとひらけたのは僕ら初めてですから!藤澤:そうですね。大森:すごく壮大で僕は大好きなんですけど。2人とも、撮影秘話とかありますか?若井:僕と涼ちゃんは、焚き火……。藤澤:そうですね、放浪者として演奏してます!若井:あのシーンで、焚き火の煙がぜんぶ涼ちゃんのほうにいってたよね。藤澤:そうなのよ(笑)。暖かくもあるけど、すごい香りが! "燻製"というか(笑)。大森:2人とも、帰ってきたとき"いぶりがっこ"になっちゃってたよね(笑)。藤澤:"いぶりがっこ"になってたんだ(笑)。若井:香ばしい香りになって(笑)。藤澤:キャストのみなさんと一緒に、盛り上がりながら『Magic』を演奏できていいシーンになりましたね。大森:あと、僕はこの撮影でちょっと日焼けしました。若井:わかる!大森:崖とかで歌ってるんだけど、山の上に行くと紫外線もろ浴びだったので。藤澤:崖のシーン、すごくないですか……!?大森:高所恐怖症に、あんなシーン用意すんなよ! っていう話ですけど(笑)。でも、かっこよかったからね! すごくいい経験でした。若井:高所恐怖症っていう情報が、うまく伝わってなかったんだろうね(笑)。「いけますよね、大森さんなら!」みたいな感じで。大森:「全然全然!」って言いながらやり遂げましたけれども(笑)。でもすごく楽しかった!藤澤:ね!若井:すごいよかった!大森:注目ポイントとか、若井のなかでありますか?若井:やっぱり最後のシーンかな。すごく印象に残っています。大森:海を眺めて……目線の先には何があるのか、っていう。若井:そう。何があるのか、っていうところが注目なんじゃないかなと思います。繋がってくると思うので……!大森:なるほど!――ここで『Magic』オンエア大森:(オンエア後)ノリがいいから、ライブとかすごく盛り上がるんじゃないですか?若井:早くライブでやりたい!大森:ジャンプしてほしいよね! 『いいよ いいよ』のところで。藤澤:みんなで声も出せるし、歌えるんじゃない?大森:そうそう! シンガロング的な楽曲ですし。ライブが楽しみですね!