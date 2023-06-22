【出場選手一覧】プロ野球フレッシュオールスターゲーム2023、選出メンバ…

プロ野球最新情報
日本野球機構（NPB）は22日、「プロ野球フレッシュオールスターゲーム2023」（7月18日・富山市民球場〔アルペンスタジアム〕の出場選手を発表した。
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メンバーの中には、イースタン・リーグからは、2022年ドラフト1位入団を果たした日本ハム・矢澤宏太投手や、巨人・浅野翔吾外野手らが選出。ウエスタン・リーグでは、阪神から森下翔太外野手ら5人が選ばれた。
また、富山県出身の選手では、巨人・山田龍聖投手が出場予定。
イースタン・リーグは三木肇監督（楽天）、ウエスタン・リーグは和田豊監督（阪神）がそれぞれ指揮を執る。
イースタン・リーグ選抜
■監督
三木肇（楽天）
■コーチ
サブロー（ロッテ）
二岡智宏（巨人）
■投手
林優樹（楽天）
菊地吏玖（ロッテ）
高野脩汰（ロッテ）
山田龍聖（巨人）
竹山日向（ヤクルト）
黒田将矢（西武）
矢澤宏太（日本ハム）
小園健太（DeNA）
深沢鳳介（DeNA）
■捕手
山瀬慎之助（巨人）
古市尊（西武）
松尾汐恩（DeNA）
■内野手
平良竜哉（楽天）
辰見鴻之介（楽天）
友杉篤輝（ロッテ）
北村恵吾（ヤクルト）
細川凌平（日本ハム）
奈良間大己（日本ハム）
■外野手
浅野翔吾（巨人）
澤井廉（ヤクルト）
蛭間拓哉（西武）
ウエスタン・リーグ選抜
■監督
和田豊（阪神）
■コーチ
小久保裕紀（ソフトバンク）
高信二（広島）
■投手
門別啓人（阪神）
桐敷拓馬（阪神）
松本晴（ソフトバンク）
木村光（ソフトバンク）
益田武尚（広島）
曽谷龍平（オリックス）
入山海斗（オリックス）
仲地礼亜（中日）
■捕手
渡邉陸（ソフトバンク）
福永奨（オリックス）
■内野手
髙寺望夢（阪神）
内田湘大（広島）
二俣翔一（広島）
野口智哉（オリックス）
濱将乃介（中日）
樋口正修（中日）
■外野手
森下翔太（阪神）
井坪陽生（阪神）
生海（ソフトバンク）
中村貴浩（広島）
ブライト健太（中日）
【了】