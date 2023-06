“カールスモーキー石井節”さく裂!? ラジオドラマ『安部礼司』出演を回顧「楽しいですもん」「毎週来ましょうか（笑）？」

TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局フルネットで放送中のラジオドラマ番組「NISSAN あ、安部礼司~BEYOND THE AVERAGE~」(毎週日曜17:00~17:55放送)。6月18日(日)放送のタイトルは「距離感、困っていませんか?」。スペシャルゲストとして米米CLUBのカールスモーキー石井さん(Vo)、BONさん(Ba)が登場。“声の演技”に挑戦しました。劇中では米米CLUBの数々の名曲が流れ、ラジオドラマを盛り上げました。ここでは、収録の感想を語り合いました。ごくごく普通で平均的なサラリーマンの日常を描いたラジオドラマ「NISSAN あ、安部礼司~BEYOND THE AVERAGE~」。東京・神田神保町の中堅企業「大日本ジェネラル」に勤めるサラリーマンの安部礼司が、トレンドの荒波に揉まれる姿と、それでも前向きに生きる姿を描いた勇気と成長のコメディドラマです。今回、カールスモーキー石井さんとBONさんは、“米粉パン”にこだわるパン屋さんを営む兄弟を演じました。兄・竜山哲平(カールスモーキー石井さん)と、弟・凡太(BONさん)は、思うように売れない店を盛り上げようと奮闘中。そんななか、兄・哲平は、かつて一緒に仕事をした大場嘉門(おおば・かもん/安部礼司の上司)が、「大普通遺産」なるものを立ち上げたと知る。哲平は、なんとか遺産登録できないかと大場に相談するが……。劇中では米米CLUBの楽曲「Peeping Tom」「ア・ブラ・カダ・ブラ」「君がいるだけで」「ひとすじになれない」「TIME STOP」「愛 Know マジック」「浪漫飛行」なども流れ、ラジオドラマを盛り上げました。石井さんは2009年に放送された「安部礼司」にも出演し、今回が2度目の登場。BONさんは今回が初出演となりました。この日の収録前、石井さんは「ここは僕の独壇場ですから、カールスモーキー石井がバッチリやっていきたいと思います!」と“宣言”していただけあって、“カールスモーキー石井節”がさく裂した回となりました。石井さんは今回の収録を振り返り「この番組は『残ってほしいな』と思う番組の1つです。楽しいですもん。毎週来ましょうか(笑)?」とコメント。安部礼司役の小林タカ鹿は「そうなると、もう、ほとんど石井さんの番組になってしまう……(笑)」と笑いを誘いました。番組では他にも、現在開催中の米米CLUBのライブツアー「a K2C ENTERTAINMENT TOUR 2023」についても語ってくれました。米米CLUBのお二人の掛け合いも楽しめるこの日の放送を、ぜひradikoタイムフリーでチェックしてみてください!<番組概要>番組名:NISSAN あ、安部礼司 ~BEYOND THE AVERAGE~放送エリア:TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38ネット放送日時:毎週日曜 17:00~17:55番組Webサイト:http://www.tfm.co.jp/abe/