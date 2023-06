桑田佳祐、サザンデビュー記念日目前で「何もないから期待しないでね（苦笑）」

桑田佳祐がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのレギュラーラジオ番組「桑田佳祐のやさしい夜遊び」(毎週土曜 23:00~23:55)。6月17日(土)の放送では、前回に引き続き、サザンオールスターズのキーボーディスト・原 由子さんをスペシャルゲストに迎えてお届けしました。

昨年10月19日(水)に31年ぶりとなるオリジナルアルバム『婦人の肖像(Portrait of a Lady)』をリリースした原さん。そして、3月6日(月)、7日(火)に神奈川・鎌倉芸術館にて13年ぶりとなるスペシャルライブ『原 由子 スペシャルライブ 2023「婦人の肖像(Portrait of a Lady)」』を開催し、その感動のライブの模様を収めたLive Blu-ray&DVD『スペシャルライブ 2023「婦人の肖像 (Portrait of a Lady)」at 鎌倉芸術館』が6月7日(水)に発売されました。

音楽チャートでも、原 由子ソロキャリア初の1位を獲得した本作品のリリースを記念して、前回に引き続き、「原 由子 ライブBlu-ray&DVDリリース記念!! 『婦人の肖像(Portrait of a Lady)』 ライブもアルバムも語り尽くそう! 座談会!! 第二夜!!」と題したスペシャル企画を実施。

原さんのほか、アルバム制作、ライブともに参加したギタリストの斎藤 誠さん、マニピュレーター/アレンジャー/キーボーディストの曽我淳一さんもゲスト出演し、フランクなトークを繰り広げました。

リスナーからの「ライブ中、原さんの“ここがすごくかっこいいな”と感じるところは?」との質問に、斎藤さんは「僕は、原さんのギター(に関するアドバイス)ですね。『ここのテンションは、こっちのほうがいいんじゃない?』って。レコーディングのときに、“自分はどう弾いていたかな”というところまで、原さんは覚えてくれているんです。『Good Times~あの空は何を語る』という曲で『こっちのほうが合うと思うよ』って伝えてくれて、“すげ~!”って思いました」と舌を巻きます。

一方、曽我さんが挙げたのは「原さんの(楽曲の)幅広さ」。鎌倉芸術館でのライブで披露した「ぐでたま行進曲」から「夜の訪問者」という楽曲の並びを引き合いにし、「表現の幅が広くてすごい」と褒めちぎると、原さんは「あそこのブロックは(気持ちを)切り替えるのが大変でしたよ、笑わないようにするのが(笑)」とはにかみます。

すると桑田からは「原さんは堂々と開き直るときがあるよね。スイッチが入っちゃうとね」との指摘が。これに原さんは「いざというときは、不思議な力が出るかなと思いますね」とうなずきます。

そして、リスナーから寄せられた「ライブ前やライブ中に緊張していたら、どんな方法で落ち着かせていますか?」という質問に、原さんは「ライブ前のルーティンになっているんですけど、洗面器にお湯をはって、そこに手を入れて温めるんですよ」と回答。「そうすると、すごくリラックスできるんです。(緊張で)手がこわばっちゃうのもあるから、(手を温めると)手の震えも取れるし」と話します。

鎌倉芸術館のライブ前も緊張で手が震えていたことを明かし、「(ライブが始まって)2曲目ぐらいまでは震えていたかなぁ」と振り返ると、桑田は「(そうした緊張のなか)よく頑張ったよね。でもまた、原坊のライブを観たいと個人的には思っております」と労いの言葉をかける場面もありました。

さらに今回も、4人による生歌&生演奏を披露するコーナーも。原さんが大好きだというエリック・クラプトンの楽曲「Can't Find My Way Home」をカバー。斎藤さんのアコースティックギター、曽我さんの鍵盤にのせて、原さんと桑田が阿吽の呼吸で美しいハーモニーを響かせ、二夜にわたる座談会を締めくくりました。

次回6月24日(土)の放送は、サザンオールスターズのデビュー記念日である“6月25日”に、節目となる45周年を迎える前夜。番組のエンディングでは、桑田が「6月24日の夜遊びは、困った時のなんでも掲示板 ~6月25日はデビュー記念日だけど、何もないから期待しないでね(苦笑)~」と意味深(?)なメッセージテーマを告げました。はたして発言の真意はいかに!?

