【2024年最新】鎌倉観光で必ず食べたい！小町通り食べ歩き定番スポッ…

鎌倉にきたらぜひ立ち寄りたい場所といえば小町通りではないでしょうか?

鎌倉駅から鶴岡八幡宮方面に向かう小町通りには、約230店舗の飲食店などが立ち並ぶ鎌倉でも人気の観光スポットです。

趣向を凝らしたお店が立ち並ぶため、のんびりと散策するのも楽しいでしょう。そんな小町通りには魅力的な食べ歩きグルメがたくさんあります。

今回は、鎌倉に来たら必ず食べてほしい食べ歩きの定番スポットを20選用意しました。

お腹を満たすフードやかわいいデザート、鎌倉の雰囲気を盛り込んだドリンクも紹介しますので、小町通りにおとずれた際はぜひ参考にしてください。

食べ歩きできるフード編

小町通りには、さまざまな食べ歩きグルメがあります。小腹が空いた時やいろいろ食べたい時など、小町通りにおとずれたら満足すること間違いなしです。

ご飯ものや揚げ物、カレーパンなど小腹を満たす物からお腹いっぱいになる物まで、数多くの食べ物がそろっています。ここからは小町通りのフード編を見ていきましょう。

「釜揚げしらすのミルフィーユ」 はんなりいなり

ジューシーなお揚げをくるくると巻いたいなり寿司で有名な「はんなりいなり」。今回はこちらで販売している「釜揚げしらすのミルフィーユ」を紹介します。

ミルフィーユは見た目がわかるよう、あえて透明カップで提供されるため、写真映えもすることでしょう。

ご飯の上に釜揚げしらすやとびっこ、たまご、さらに溢れんばかりの釜揚げしらすをこれでもかとのせたのが、この「釜揚げしらすミルフィーユ」です。

思わず写真を撮りたくなる綺麗な見た目に加え、新鮮なしらすを思う存分手軽に楽しめます。湘南といえば、しらすも有名であることから、鎌倉に来たらぜひ食べておきたい名物商品です。

釜揚げしらすの他にも生しらすやいくら、トロタクミルフィーユもあるので、食べ比べしてみるのも楽しいですね。写真映えもするので、鎌倉をおとずれた思い出にぜひいかがでしょうか。

【はんなりいなり】

「自家製ソーセージ」インビス鎌倉

住所:神奈川県鎌倉市小町2-8-61階A営業時間:10:00~19:00定休日:無休URL:はんなりいなり公式HPSNS:公式Instagram

食べ歩きスポットで「お肉も食べたい!」と思う方にソーセージはいかがでしょうか?

インビス鎌倉では、ソーセージマイスターが作る自家製焼きたてソーセージが食べられますよ。

店頭にある大きな鉄板で焼かれるソーセージは、1本約20cmもあるので食べ応えも十分!

種類は白ソーセージの「プレーン」のほかに、鎌倉山のレモンを使用した「レモン&ハーブ」、辛味が効いた「チョリソー」なども用意されています。

ソーセージの旨みを引き出したベストな焼き加減で提供されるため、ぜひ焼きたてを食べてほしいところ。

ソーセージを一口ほおばれば、パリッとした食感からジューシーな肉汁とプリッとした歯応えが楽しめます。

店内には、焼きたてソーセージをその場で楽しめるようイートインスペースも設けてあるため、熱々のソーセージをすぐに堪能できます。

また、ソーセージといえばビールも欠かせませんよね。インビス鎌倉では、鎌倉ビールセットも用意されているので、店内のイートインスペースでビールを飲みながらソーセージを楽しむのも良いでしょう。

自家製ソーセージが好きな方は、ぜひ焼きたてソーセージを堪能してみてください。店内にはお土産用も売っているので、鎌倉土産にもオススメです。

【インビス鎌倉】

「極上 鎌倉メンチカツ」I-ZA鎌倉

住所:神奈川県鎌倉市雪ノ下1-8-14営業時間:10:00~18:00定休日:無休

鎌倉駅から小町通りに入り、すぐに位置するI-ZA鎌倉で売られているのが「極上鎌倉メンチカツ」です。

高級和牛でもある葉山牛を使用している鎌倉メンチカツは、お肉をしっかり感じられる上、和牛のサッパリとした脂なのでペロリと食べられちゃうメンチカツです。

また、製造管理を徹底した中で作られたパン粉を使用しているため、外はサクサクで旨みを閉じ込めたメンチは一口噛むと中から和牛の肉汁が溢れ出てきます。

店頭ではお好みでソースをかけてくれるので、そのまま食べてもソースをかけても美味しく食べられますよ。

食べ応えもあるので、小腹が空いた時にもオススメです。極上メンチカツの他にも、モッツァレラチーズを中に入れた「極上メンチカツのび〜るチーズ」もあるので、チーズが好きな方はそちらもぜひどうぞ。

【極上 鎌倉メンチカツ】

「鶏明太子」プリンセスきのこあげまっしゅ

住所:神奈川県鎌倉市小町1-6-15 I-ZA1F営業時間:11:00~17:00(なくなり次第終了)定休日:無休URL:I-ZA鎌倉公式HP

小町通りには、しいたけをフライした美味しい食べ歩きグルメもあります。小町通りを鶴岡八幡宮方面に進むと、左側にプリセンスきのこの看板が見えてきます。

看板を目印に路地に入ると、休憩ができる広場とテイクアウト専門店があり、その一角にあるのがこちらの「プリンセスきのこ」さん。

しいたけフライをメインに扱っているプリンセスきのこの一番人気は「鶏明太子」です。

鶏明太子とは、分厚くジューシーなしいたけに明太子と鶏そぼろで包んで揚げたもので、サクッとした衣とジューシーなしいたけが堪能できる食べ物。

受け取り口にオリジナルソースも備え付けてありますが、明太子と鶏そぼろにしっかり味がついているので、そのままでも十分美味しいですよ。

具に明太子も入っていますが、そこまで辛くはなく、鶏としいたけの旨みを十分感じるため、ビールとの相性も抜群です。ぷりっとした大ぶりのしいたけが贅沢に使用されているので、しいたけ好きの方も満足感を得られますよ。

鶏明太子以外にも、しいたけを串に刺して揚げた「プレーン」や、その日限定の「本日の日替わり串」もあります。こちらはお好みでオリジナルソースをつけても美味しいですよ。

周囲にはテーブルやベンチがあり、ゆっくりとくつろぎながら食べられますよ。

しいたけが採れない時期や、生育が悪い時は店舗がお休みとなる場合もありますので、小町通りをおとずれた際は、ぜひ立ち寄ってみてはいかがでしょうか。

【プリンセスきのこ】

「鎌倉かまぼこ とうもろこし」あさひな鎌倉小町通り

住所:神奈川県鎌倉市雪ノ下1-5-35営業時間:11:00~17:00定休日:不定休(雨天の場合)SNS:Instagram

鎌倉駅から小町通り入り口にほど近い場所にある「あさひな鎌倉 小町通り店」さんでは、自慢のアツアツの練り物がその場で頂けます。

3種類の白身魚をブレンドしたすり身から作られる練り物は、蒸すことでふっくらと歯切れが良い食感も楽しめます。とても優しい味付けなのでお子様にもオススメですよ。

さまざまな練り物が楽しめるあさひなさん。今回は「とうもろこし」をチョイスしました。

上質な魚で作られた練り物は、ひとくち噛めばプリッとした食感と魚の旨みを感じます。とうもろこしの甘味も存分に感じるので、食材の味も感じるバランスが良いかまぼこでした。

かまぼこの他に練り物を揚げた「鎌倉揚げ」もあるため、お好きな方をぜひ召し上がってみてください。

店舗は鎌倉駅から小町通りの入り口付近にあるので、現地におとずれたらすぐに食べられるのでオススメですよ。

【あさひな 鎌倉小町通り】

「チーズカレーパン」Giraffa(ジラッファ)

住所:神奈川県鎌倉市小町1-6-15営業時間:9:30~19:00定休日:無休URL:あさひな公式HPSNS:Instagram

(出典:Giraffa(ジラッファ)公式HP)

小町通りにきたら必ず食べておきたいのがGiraffa(ジラッファ)のカレーパンです。

2022年チーズカレーパン部門金賞を2年連続受賞するほどの人気のカレーパン屋さん。店名のジラッファとはイタリア語でキリンを意味し、「首を長くして待ってもらえるように」といった想いを込めて名付けたとか。

その名の通り、店頭にはいまかいまかとカレーパンを目当てに連日行列ができており、アツアツのカレーパンをその場でほおばる人が多く見られます。

ジラッファのカレーパンは「また食べたくなるカレーパン」をコンセプトに、開発に1年を要したこだわりが詰まったカレーパンです。

30種類のスパイスをブレンドし、旨み・酸味・甘味・香りを考えたカレーは、ちょうど良い辛味とカレー本来の旨みを感じられる、非常に食べやすいカレーパンです。また、チーズがよくのびるのでチーズ好きの方にもピッタリですよ。

パンはほんのり甘いミルク風味になっており、サクッとライトな口当たりと相まって、何個でも食べられそうなカレーパンです。そのため、女性の方でもペロリと食べてしまうでしょう。

連日行列していることが多いですが、出来立てアツアツのカレーパンをテンポよく提供してくれますので、早めに食べることがオススメです。

他ではなかなか味わえないチーズカレーパンでしたので、小町通りに訪れたらぜひご賞味ください。

【Giraffa(ジラッファ)】

「手焼きせんべい」鎌倉壱番屋

住所:神奈川県鎌倉市小町2-2-21営業時間:10:00~18:00(なくなり次第終了)定休日:無休URL:Giraffa(ジラッファ)公式HPSNS:Instagram Twitter

小町通りを鶴岡八幡宮に向かって歩いていると、どこからともなく醤油を焦がしたような香ばしい匂いが漂ってきます。

鎌倉駅から小町通りを歩くこと5分ほどに位置するのが、手焼きせんべいを売っている「鎌倉壱番屋」さんです。

秋田こまちを使用した鎌倉壱番屋の手焼きせんべいは、シンプルでありながらも炭火を使って一つひとつ丁寧に焼いており、店頭で焼いている光景は外からでも見られます。

また、こちらの手焼きおせんべいに使用されている海苔は、お笑い芸人の出川哲朗氏の実家が営んでいる物を使用しているとか。

おせんべいが包まるほどの大判な海苔は、醤油の香ばしさに負けないほどの上品な海苔の風味が楽しめる逸品。

店頭のレジで手焼きせんべいを注文すると、炭火で焼かれているせんべいを網から取り出し、最後に醤油にくぐらせてから海苔を巻いて提供されます。アツアツで醤油がじわりと染み込んだせんべいは、海苔のパリッと感も相まってここでしか味わえないせんべいを堪能できるでしょう。

職人が焼く出来立ての手焼きせんべいは、食べられる機会もずいぶんと減っています。ぜひ、この機会に立ち寄ってみてはいかがでしょうか?店内にはお土産用のおせんべいも豊富にそろっていますよ。

時間帯やタイミングによっては、おせんべいを焼いていない場合もあるので、焼いているところを見かけたらぜひ食べてみてくださいね。

【鎌倉 壱番屋】

「羽根つき焼きおにぎり」羽根つき焼きおにぎり 由

住所:神奈川県鎌倉市小町2-7-36営業時間:10:00~18:00定休日:無休SNS:Instagram

鎌倉小町通りには、ご飯ものが好きな方にピッタリなおにぎりがあります。そこでオススメするおにぎりが、「羽根つき焼きおにぎり 由」さんです。

由が提供する焼きおにぎりの最大の特徴は、羽根がついていること。カリッとした羽根はしっかり味がついているので、香ばしいおこげみたいな食感を楽しめます。

中のおにぎりもしっかり味付けされているので、羽根とご飯で2度楽しめる焼きおにぎりです。

そんな羽根つき焼きおにぎり由さんの一番の人気は、「チーズリゾット羽根つき焼きおにぎり」だとか。

チーズをふんだんに使用している焼きおにぎりのため、羽根の部分はチーズのカリッとした食感が楽しめ、中のご飯はとろけたチーズが染み渡ったリゾットご飯が楽しめます。

また、今回は牡蠣醤油を使用した「牡蠣醤油&バターレモン」を試食。

焼きおにぎりにレモンがのったおにぎりは、牡蠣とバターのコクに、レモンがちょうど良いアクセントとなっており、ビールがすすむ味付けでした。

店内にはゆったりとくつろげるイートインスペースもあるので、アツアツの焼きおにぎりをゆっくり堪能できますよ。

小腹が空いた時はぜひ立ち寄ってみてくださいね。

【羽根つき焼きおにぎり 由】

食べ歩きできるデザート・ドリンク編

住所:神奈川県鎌倉市小町2-7-31営業時間[月~ 金]10:00~17:00 [土・日・祝日]10:00~18:00定休日:火曜日SNS:Instagram

鎌倉には、スイーツやドリンクなど数多くそろっていることでも有名です。

SNS映えするものであったり、中には鎌倉でしか味わえない商品があったりと、立ち寄って欲しいスポットが多くあります。

それぞれ気軽に楽しめるものばかりなので、ぜひお出かけ前にお役立てください。

「世界一のアップルパイ」鎌倉 mille mele

小町通りを歩いていると、真っ赤な佇まいのお店が目をひくアップルパイ専門店「ミレメーレ」があります。

こちらでは数々の世界大会でナンバーワンをおさめたイタリア料理界の巨匠、「マルコ・パオロ・モリナーリ」が手がける世界一のアップルパイが頂けますよ。

世界ナンバーワンシェフが手がけるアップルパイは、世界的に有名なフランス産の発酵バターを使用した香り豊かなパイ生地に、大きめにカットしたリンゴ、バニラの香りとミルクの甘さが詰まった特製カスタードクリームを丁寧に包み込んだ逸品です。

ふっくらでサクサクとしたアップルパイを一口食べてみると、まずは濃厚なカスタードクリームとジューシーなリンゴが楽しめます。後からさっぱりとした豆乳クリームチーズが追いかけてくるので、ほかにはない上品なアップルパイが楽しめる逸品です。

食べ歩き用に一つからでも購入できますし、まとめ買いをして鎌倉土産にもオススメ。

ここでしか味わえない「世界にひとつだけのアップルパイ」を、鎌倉にきた際はぜひご賞味ください。

【mille mele(ミレメーレ)鎌倉小町店】

「ジェラート」Gelateria Il Brigante(ジェラテリア・イル・ブリガンテ )

住所:神奈川県鎌倉市小町2-10-4営業時間:11:00~18:00定休日:無休URL:mille mele(ミレメーレ)公式HPSNS:Instagram Twitter LINE

鎌倉にきたらぜひ食べておきたいのが「ジェラテリアイル・ブリガンテ」のジェラートです。2017年から2022年まで「食べログ百名店」にも選ばれた国内屈指のジェラート屋さん。イタリア生まれの職人が作り出すジェラートは、厳選した食材と伝統製法で作られる高級志向なスイーツです。

空気をなるべく入れない製法で作るため、「濃厚・なめらか・コク」の3拍子そろったジェラートは、今まで食べたことのない極上の逸品と言えるでしょう。

フレーバーは「ピエモンテ産 ヘーゼルナッツとはちみつ」や「シチリア産 生アーモンドとエスプレッソ」、「くるみとマルサラワイン」など、ほかでは見られない本場ならではのフレーバーが並びます。

材料もイタリアから取り寄せている物も多く、本場のジェラートを味わってみたい方にもオススメ。本場イタリアでもここまで手間ひまかけたジェラートは、今や珍しい存在と言われているようです。

「鎌倉にきたからちょっと贅沢したい」「本場のジェラートを体験したい」と思う方は、ぜひジェラテリアイル・ブリガンテに立ち寄ってみてはいかがでしょうか。

【ジェラテリアイル・ブリガンテ】

「レモンシュガークレープ」コクリコクレープ店

住所:神奈川県鎌倉市小町2-9-6営業時間:[平日]11:30~17:00 [土・日・祝日]11:30~18:00(売り切れ次第終了)不定休(天候によりお休みの場合あり)URL:ジェラテリアイル・ブリガンテ公式HPSNS:Instagram Twitter

鎌倉小町通りの食べ歩きスポットで外せないのが、連日行列が絶えない「コクリコクレープ」です。

40年以上の歴史をもつコクリコクレープの最大の特徴は生地にあります。

クレープといえばクリームやフルーツをふんだんに使用するイメージですが、コクリコのクレープは生地がパリッとしていて、時間がたつとモチッとした食感が楽しめるクレープです。

一番人気の「レモンシュガー」は、クリームや果物は使わず、砂糖をまぶした生地にレモンをしぼって提供するシンプルなクレープ。

サクッとした生地に、砂糖のシャリシャリ感とレモンの酸味がマッチするシンプルでごまかしの効かないクレープと言えるでしょう。

店内で食券を購入したら目の前で焼いてくれるので、パリッ!とする出来立てクレープが楽しめますよ。

コクリコクレープは店内や敷地内の飲食が原則となるため、出来立てを受け取ったら冷めないうちにすぐに食べましょう。

【コクリコクレープ】

お小豆さんソフトクリーム「鎌倉ぎゅう舎カフェ」

住所:神奈川県鎌倉市雪ノ下1-6-4営業時間:10:30~18:00定休日:無休

鎌倉散策で手軽に食べられるソフトクリームと言えば「ぎゅう舎カフェ鎌倉」です。ノースプレインファームの姉妹店として、2020年3月にリニューアルオープンしたのがこちらの「ぎゅう舎カフェ鎌倉」

北海道産の小豆とミルクをコンセプトに、朝からコトコト煮た小豆と、濃厚ソフトクリームが楽しめる和のテイストが融合したお店です。

中でも一番人気は「お小豆さんソフトクリーム」で、手作りのお小豆と濃厚なソフトクリームが一度に楽しめる逸品。実際に食べてみると、甘すぎない濃厚な小豆と、オーガニックミルクから作られる濃厚なソフトクリームが一度に楽しめます。

別々で食べても美味しいですが、一緒に食べるとホクホクとした小豆と、なめらかなソフトクリームの相性が抜群でした。

トッピングを追加すれば、また一段と違った味わいが楽しめますよ。

ソフトクリームにはバニラも使用していないため、濃厚なミルク味が楽しめる逸品です。牧場のアイスが好きな方はぜひ一度ご賞味ください。

【ぎゅう舎カフェ ノースプレインファーム鎌倉】

いちごナポレオン「BUTTER HOLIC鎌倉店」

住所:神奈川県鎌倉市小町2-12-27営業時間:10:30~17:00定休日:水曜日SNS:Instagram

クラフトバターパイ専門店のBUTTER HOLIC(バターホリック)こちらでは、片手で食べられる「ワンハンドミルフィーユ」が有名です。

クラフトバター専門店が作るバターパイは、サクッと軽やかな食感と、ホロっとした口どけにバターの香りが楽しめるこだわりの生地を使用しています

パイの中に使用している濃厚なバターカスタードは、しつこくない口当たりでありながらも、ぎっしりと詰まっているので食べ応えも十分。また、全体的な大きさも計算されているので、女性の方でも食べやすいサイズ感ですよ。

片手で食べられるようにクリームの固さにもこだわっているので、見た目も味も妥協しないこだわりの逸品です。

店内にイートインスペースもあるため、ぜひ気軽に味わってみてはいかがでしょうか。

【BUTTER HOLIC 鎌倉店】

「四色団子」さくらの夢見屋

住所:神奈川県鎌倉市小町2-8-16鶴ケ岡会館第2ビル1階営業時間:10:00~18:00定休日:無休URL:BUTTER HOLIC公式HPSNS:Twitter Instagram

鎌倉小町通りでは可愛らしいお団子が頂けます。

日本の喫茶文化発祥の地とされる古都鎌倉。喫茶文化の原点を現代スタイルで伝える和カフェがこちらの「さくら夢見屋鎌倉本店」です。

現代風にアレンジされたお団子は、見た目も可愛らしいものばかりで目移りしてしまうでしょう。

メニューも豊富で、期間限定のいちごとこし餡がのったお団子や、はちみつレモン餡がのったお団子、定番のみたらしなど多種多様のお団子が並びます。

どれを選んでいいのか迷ってしまう方は、一つで4つの味が楽しめる「四色団子」がオススメ。

四色団子は「さくら庵・ずんだ餡・栗餡・抹茶餡」と、一粒ずつ味が異なるお団子が楽しめます。

そのほか、「紫芋餡」と「抹茶餡」が交互に楽しめる紫陽花団子もありますよ。

店頭では色とりどりのお団子が並んでいますので、ぜひ一度足を運んでみてはいかがでしょうか。

【さくらの夢見屋 小町通り店】

「ベーグルサンド」ぐるぐるべゑぐる鎌倉

住所:神奈川県鎌倉市小町2-7-34営業時間:10:00~17:30[土・日・祝日]9:00~18:00定休日:無休URL:さくらの夢見屋公式HPSNS:Instagram

鎌倉駅からほど近い丸七商店街にあるのが「ぐるぐるべゑぐる」です。

ベーグルにたっぷりの具材をはさんだベーグルサンドは、見た目のインパクトがある人気商品で、鎌倉でもぜひ立ち寄りたい定番スポット。

今回は「5種のフルーツサンド」と、お魚の鯖をベーグルにはさんだ「サバサンド」をいただきました。

「5種のフルーツサンド」はみずみずしい果物に、しっかりとした濃厚クリームでサンドした逸品。ふわふわでもちもちの歯切れが良いベーグルに、ジューシーな果物と濃厚なクリームが特徴のフルーツサンドは、バランスが絶妙でデザートとしても良いでしょう。

一方「サバサンド」は、カレー風味の味付けがされたサバに、シャキッとした野菜がサンドされたベーグル。サバの美味しさとベーグルとの相性が良く食事としてもオススメです。

現在はテイクアウトの販売のみで、売り切れ次第終了してしまいます。鎌倉に訪れた際はぜひチェックしてみてくださいね。

【ぐるぐるべゑぐる】

「大仏さま焼き」鎌倉ともや

住所:神奈川県鎌倉市小町1-3-4営業時間:12:00~18:00(売り切れ次第終了)定休日:水曜日、第2・第4火曜日SNS:Instagram

SNSでも話題となっている大仏さま焼き。こちらがいただけるのは「ともや鎌倉小町店」で食べられます。

穏やかな表情の手のひらサイズの可愛らしい大仏さま焼きは、お店が試行錯誤して作り上げたオリジナルの型で作られる今川焼きは、こちらでしか食べられない逸品です。

また、幸せを呼ぶ開運のデザートとしても知られており、中の具によってご利益も決まっています。今回は健康運の「小倉あん」をチョイス。

ハチミツ入りの生地はほんのり甘く、上品な甘さのあんこと相性ピッタリです。そのほか、人気運の「カスタード」や、金運の「紅いもあん」など全6種類がラインナップされています。

女性に人気の紅いもあんは、鹿児島県産の紅芋を使用しており、お芋の本来の甘味も楽しめます。

食べるとご利益がありそうな大仏さま焼き、ちょっとしたおやつにもピッタリですよ。

【ともや鎌倉小町店】

「いちごミルキーソフト」鎌倉そらつき

住所:神奈川県鎌倉市雪ノ下1-6-8営業時間:10:00~18:00定休日:無休SNS:Instagram

小町通りを歩いているとイチゴをモチーフにしたお店が目をひく「鎌倉そらつき」があります。

フルーツをふんだんに使用したデザートがウリのそらつき。今回は、そらつきオリジナル「いちごミルキーソフト」を紹介します。ソフトクリームの上に大きなイチゴが乗っているので、写真映えも良いですね。

フレーバーはミックス・いちご・クリームの3種類から選べて、甘酸っぱいいちごと濃厚クリームのミックスは絶品です。

また、見た目も可愛らしいいちご飴も人気商品のひとつ。

パリッとした飴にジューシーで甘酸っぱいいちごが楽しめますよ。ソフトクリームやいちご飴、さらにはフルーツ大福もそろっているので、ぜひ店頭に足を運んでみてくださいね。

【鎌倉そらつき】

「カスタードクリーム ワッフル」わっふる21

住所:神奈川県鎌倉市小町1-5-9営業時間:9:00~18:00定休日:無休URL:鎌倉そらつき公式HPSNS:Instagram

鎌倉で30年以上愛されているワッフル専門店の「わっふる21」では、ふわふわなワッフルがいただけます。

こちらで頂けるわっふるは日本風とされており、特徴はふわふわのスポンジ生地に、濃厚カスタード&クリームをのせて包み込んだもの。ふわふわで口どけが良いことが特徴です。

じっくり1時間以上かけて作る定番のカスタードのほかにも、レムレーズンやあずきなど常時8種類のワッフルが並んでいます。

テイクアウト専門店ですが、店先にベンチが用意されているのでそちらでワッフルを頂くこともできます。

他では味わえないワッフルであることから、週末となれば早い段階で売り切れてしまうこともあるのだとか。食べてみたい方はぜひ早めにチェックしてください。

【わっふる21】

「ドラフトティー」CHABAKKA TEA PARKS

住所:神奈川県鎌倉市雪ノ下1-9-29シャングリラ鶴岡ビル2階営業時間:[平日]11:00~17:00 [土・日・祝日]10:00~18:00定休日:月曜(祝日の場合は翌日)7・8月は不定休

鎌倉駅西口からほど近い「CHABAKKA TEA PARKS」さん。こちらでは、日本初のビールサーバーから注がれる「ドラフトティー」が味わえます。

ドラフトティーとは、窒素の圧力をかけて注ぐ水出しの煎茶のことをさします。

何度も研究を重ね独自開発されたサーバーから、セルフサービスで注ぐドラフトティーは、注いだ瞬間窒素の力で泡立つことが特徴です。

泡が満たされている瞬間、まずは一口飲んでみると、まろやかで甘味が楽しめる新感覚な緑茶が体験できます。

泡が次第に落ち着き、さらにひとくち飲むとお茶の輪郭をほんのり感じることでしょう。

さらに時間がたって飲んでみると、芳醇な香りが鼻から抜けるすっきりとした緑茶に。一杯で何度も楽しめる珍しいお茶です。

今までの緑茶の概念が覆るほどのドラフトティー。鎌倉に訪れたらぜひ味わってみてはいかがでしょうか。

ここでしか飲めないドラフトティーはきっと衝撃を受けますよ。

【CHABAKKA TEA PARKS】

「わらびもちドリンク」甘味処鎌倉

住所:神奈川県鎌倉市御成町11-10営業時間:11:00~18:00定休日:無休(12月31日、1月1日は除く)URL:CHABAKKA TEA PARKS公式HPSNS:Instagram Twitter Facebook

(出典:甘味処鎌倉公式HP)

全国に30店舗を構えるわらび餅を専門に扱う甘味処鎌倉。本来のわらび餅では出せない、もっちりととろけるような食感が味わえる独自のわらび餅が自慢のお店です。

「旅うらら人気スポットランキングで1位」を獲得した実績がある甘味処鎌倉小町通り店は、SNSでも度々登場するほどの人気店。わらびもちを手軽に楽しめることもあり、多くの観光客から支持されています。

種類は抹茶やコーヒーミルク、季節限定の味が楽しめます。今回は「贅沢いちごミルクSサイズ」を注文。

容器の下には、濃厚で果肉が入った甘酸っぱいいちごソースと、ねっとりと喉越しが良いわらびもちが入っています。

そのままでも十分美味しいですが、「よくかき混ぜて召し上がりください」と渡されたドリンク。混ぜて飲んでみると、ミルクといちごとわらびもちが一体となり、飲み物というより立派なデザートに変化する印象でした。

さっぱりとして飽きることなくするする飲めちゃうわらびもちドリンク。リピートしたくなるほどの人気と美味しさは納得でした。

【甘味処鎌倉 鎌倉小町通り店】

鎌倉にきたら小町通り周辺を楽しんでみましょう!

住所:神奈川県鎌倉市雪ノ下1-6-8営業時間:[平日]11:00~17:00[土・日・祝日]10:00~17:30URL:甘味処鎌倉公式HPSNS:Instagram Facebook

小町通り周辺はバラエティ豊かな食べ物が集まっています。

鶴岡八幡宮の行き帰りや人力車体験などのついでに、小町通りをゆっくりと散策してみると、思わず足を止めてしまうお店にたくさん出会うことでしょう。

また、湘南地方にきたらお土産も気になるところ。絶対買っておきたい湘南のお土産をまとめてありますので、そちらもぜひご覧ください。

参考記事:「本当にオススメしたい湘南のお土産20選」

鎌倉でも人気の観光スポット小町通りは、週末となれば周辺の駐車場も満車になり大変混雑します。

食べ歩きとはいえ、原則お店のイートインスペースなどを利用するのがオススメです。ゴミ箱やトイレも少ないため、ゴミを放置するのは当然禁止となっています。

そのため、小町通りに入る前はマップなどでしっかり準備しておくと良いでしょう。

湘南にきた際は、ランチも良いですがぜひ小町通りの食べ歩きも楽しんでください。

湘南エリアをさらに楽しみたい!と思った方は、湘南エリア情報に特化した検索ツール「LOOK SHONAN」もぜひ活用してくださいね。

The post 【2024年最新】鎌倉観光で必ず食べたい!小町通り食べ歩き定番スポット20選 first appeared on 湘南人.