1人だけ違う味を食べているのは誰!? SCANDAL「ワードウルフ（人狼ゲーム）」ならぬ「ヨーグルトウルフ」に挑戦

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治ブルガリアヨーグルト」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。6月19日(月)の配信は、SCANDALのメンバーが「ワードウルフ(人狼ゲーム)」ならぬ「ヨーグルトウルフ」に挑戦! “1人だけ違う味のヨーグルトを食べているメンバーは誰?”というゲームで盛り上がりました。「ワードウルフ(人狼ゲーム)」は、話し合いを通じて「村人」チームにまぎれこんだ「人狼」を探し当てていくテーブルゲーム。今回はそんな「ワードウルフ」のヨーグルト版として「ヨーグルトウルフ」にメンバーが挑戦! 1人だけ違う味のヨーグルトを食べているメンバーは誰なのかを話し合いながら当てていく……という内容をお届け。HARUNA:今回は「ヨーグルト食レポ人狼」をお届けします。RINA:食レポワードウルフ?HARUNA:やってみないとわからないのですが……全員にヨーグルトを食べていただきますが、そのうちの1人だけが「違う味のヨーグルト」を食べることになります。つまり「ヨーグルトウルフ」です。そんな「違う味」のヨーグルトを食べた「ヨーグルトウルフ」が誰かを見つけだそうというお試し企画です。RINA:とにかくやってみよ!HARUNA:ワードウルフはヨーロッパツアーのとき、バスでの移動中にずっとやっていたよね。RINA:やってたねー。MAMI:やってたやってた。RINA:現地のスタッフとやったよね。英語と日本語とフランス語でやって、リアクションも国によってバラバラやから、めっちゃ面白かったね。HARUNA:けっこう大人数でやったねー。MAMI:でも「ワードウルフ」苦手なんだよな。HARUNA:あ、私も。RINA:ほんと? MAMIは強そうだけど。TOMOMI:え、MAMIは得意じゃなかった?MAMI:うーん、友達とやっていたけど、ポーカーフェイスができなさすぎて……。HARUNA:ああ~。MAMI:あと、ウソをつけないの。RINA:わかるわかる。MAMI:言っちゃうんだもん。HARUNA:そういう意味では、4人ともウソつけないんだよね。RINA:だから、レベルはトントンじゃないかな……。こういうゲーム、久々やね。HARUNA:何はともあれ、やってみましょう。【ヨーグルトウルフのルール】・制限時間は3分。3分の議論のなかで、違う味のヨーグルトを食べている人(ヨーグルトウルフ)を探してください。・質問は必ず1人2回はすること。出された質問にはみんな必ず答えること。質問はヨーグルトと、その味(果物)に関することのみ。・具体的な果物の名前、色に関する質問はNG。・他3人を騙すためにウソの回答をするのはもちろんOK。・スタッフがトークテーマを出す場合もあり。その際は、誰から回答するかスタッフが指名する。・「ヨーグルトウルフ」を見つけたら3人の勝ち。逃げ切ったら「ヨーグルトウルフ」のメンバーの勝ち。HARUNA:一人ひとり別室に行って、ヨーグルトを食べます。RINA:え、そうなの?MAMI:そうしないと見えちゃうからじゃない? 色でバレちゃうし。RINA:じゃあ、食べているときの音で判断するのはナシ?HARUNA:ナシだって。MAMI:1人が食べている間は、他の3人がトークするんだって。トークでつなぐと。RINA:……これ、新しいなあ。HARUNA:じゃあ、順番にヨーグルトを食べましょう。まずは私から!一同:いってらっしゃーい。HARUNA:スタジオを出て、食べてきます。RINA:これは新しいなあ……。TOMOMI:質問するのも難しいなあ。ゲームの行く末はぜひAuDeeでチェックしてみてください。<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治ブルガリアヨーグルトAuDee、Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056