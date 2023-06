『アナ雪』エルサ、前代未聞のパフォーマンスで観客の度肝を抜く!?「ディズニー・オン・アイス 100 Years of Wonder」開催

中川絵美里がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオドラマ番組「DIG GIG TOKYO!」(毎週土曜25:00~25:30)。ライブ、演劇、イベント、映画など、さまざまなジャンルのエンタメ情報をお届けします。6月17日(土)の放送では、氷上のミュージカル「ディズニー・オン・アイス 100 Years of Wonder」を紹介しました。開催日が近づいているエンタメ情報を詳しく紹介するコーナー「DIG IT!」では、今年7月~9月にかけて全国10都市で開催される「ディズニー・オン・アイス 100 Years of Wonder」にフォーカス。ゲストにディズニー・オン・アイス日本公演事務局の事務局長・内山輝胤(うちやま・もとつぐ)さんを迎え、これまでの「ディズニー・オン・アイス」と、今年7月から開催される「ディズニー・オン・アイス 100 Years of Wonder」の見どころを語っていただきました。世界有数のライブ・エンターテインメントとして、世代を超えて愛され続けている氷上のミュージカル「ディズニー・オン・アイス」。ディズニー映画を忠実に再現しているミュージカル仕立てのアイスショーとして1981年に世界初公開され、日本では1986年にスタートしました。ディズニーの音楽とフィギュアスケートが融合し、作品の世界観に没入できるのが魅力となっています。2022年には、日本公演35回目を記念した特別なショーが開催されました。内山さんは「『ディズニー・オン・アイス』に30年携わってきましたが、規模が大きく、1秒たりとも見逃せない見せ場がたくさんあり、2時間たっぷり楽しんでいただけるショーでした」と、昨年の公演を振り返ります。一方で、コロナ禍で3年ぶりの開催ということもあり、公演に至るまでの準備には並々ならぬ苦労があったそうです。内山さんは「ショーは無事、1公演も欠かすことなく全国でおこなえました。公演をおこなうたびにお客さんの笑顔が見られたので、3年ぶりにやってよかったと心の底から思いました」と胸中を明かしました。2023年の「ディズニー・オン・アイス」は、ウォルト・ディズニー・カンパニー創立100周年を記念して、「ディズニー・オン・アイス 100 Years of Wonder」と題したショーを7月より開催します。今回、ショーのオープニングを飾るのは「ディズニー・オン・アイス」初登場となる「メリー・ポピンズ リターンズ」。内山さんは「BMXで氷上をジャンプしたり、街灯をモチーフにしたライドがあったりと、アクロバット要素が多いのが特徴です」と見どころを解説。続いてミッキーたちも登場し、そこであるアクシデントが発生……インクレディブル・ファミリーが助けに来る展開が繰り広げられるそうです。氷上のステージに欠かせない存在といえば、やはり「アナと雪の女王」のエルサ。今回のショーでは、名曲「Let It Go~ありのままで~」が流れるなか、エルサの特別なパフォーマンスが披露されます。内山さんは「今までみなさんが見たことがないような演出です。アメリカの公演で僕は度肝を抜かれました。すごかったです」と太鼓判を押しました。ショーの後半では「トイ・ストーリー4」、実写版「アラジン」が初登場。「アラジン」では、マルチLEDを駆使した映像や、アクロバティックなペアスケートなどが展開され、目が離せない内容になるそうです。ほかにも「モアナと伝説の海」「ライオン・キング」などの作品キャラクターが多数登場し、全員参加のフィナーレで最後までショーを盛り上げます。そんな「ディズニー・オン・アイス」は、キャラクターの衣装も見どころの1つ。ショーのフィナーレでは、ミッキー、ミニー、ドナルド、グーフィーがウォルト・ディズニー・カンパニー創立100周年を記念した特別なプラチナ衣装を身にまとって登場するとのこと。子どもも大人も夢中になる「ディズニー・オン・アイス」。ディズニー好きはもちろん、エンターテインメントが好きな方も楽しめることは間違いなしです。「ディズニー・オン・アイス 100 Years of Wonder」の東京公演は、7月14(金)~17日(月・祝)に東京・有明アリーナで開催予定です。詳細は公式Webサイトをご確認ください。<番組概要>番組名:DIG GIG TOKYO!放送エリア:TOKYO FM放送日時:毎週土曜25:00~25:30パーソナリティ:中川絵美里番組Webサイト:https://audee.jp/program/show/50031